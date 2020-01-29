Солдаты армии НКР. Фото: пресс-служба МО Армении http://www.mil.am/hy/news/7326

29 января 2020, 08:57

Азербайджан насчитал 22 обстрела за сутки

Позиции азербайджанских войск были обстреляны в селе на границе с Арменией и в зоне конфликта с Нагорным Карабахом, сообщило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 28 января Азербайджан заявил о 21 обстреле своих позиций за сутки, днем ранее – о 24 обстрелах.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако вооруженное противостояние продолжилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Режим перемирия за сутки был нарушен 22 раза, обстрелы велись со стороны Армении и с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Заманлы Гедабекского района", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Гедабекский район Азербайджана граничит с Тавушской областью на северо-востоке Армении.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех сел", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Азербайджан сообщил о снайперских обстрелах в зоне конфликта".

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