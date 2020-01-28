Азербайджан заявил об обстреле села в приграничном районе

28 января 2020, 09:36

Позиции азербайджанской армии 21 раз подверглись обстрелам, в том числе в селе Газахского района, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 27 января Азербайджан заявил о 24 обстрелах своих позиций за сутки.

"Подразделения Вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз", - сообщило сегодня Министерство обороны Азербайджана на своем сайте.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Гызылгаджылы Газахского района.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Газахский район Азербайджана граничит с Тавушской областью, расположенной на северо-востоке Армении.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха к 09.30 мск не прокомментировали на своих сайтах заявление азербайджанской стороны.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года было объявлено перемирие, однако вооруженное противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

В 2019 году Минобороны Нагорного Карабаха зафиксировало рекордно низкое число обстрелов своих позиций за 10 лет, а Азербайджан в течение месяца сообщал о почти полном затишье на фронте, говорится в материале "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".