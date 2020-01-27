27 января 2020, 09:14

Азербайджан обвинил Армению в обстрелах двух сел

Позиции азербайджанских военных в селах на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны 24 раза за сутки, сообщило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 26 января Азербайджан заявил о 23 обстрелах своих позиций за сутки, днем ранее – о 24 обстрелах.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года было объявлено перемирие, однако вооруженное противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Режим перемирия за сутки был нарушен 24 раза, стрельба велась как со стороны Бердского района Армении, так и с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Агбулаг, Мунджуглу Товузского района", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", город Берд находится в Тавушской области на северо-востоке Армении. С этой областью граничат Товузский, Газахский и Гедабекский районы Азербайджана.

Военные ведомства Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах заявление азербайджанской стороны.

В 2019 году Минобороны Нагорного Карабаха зафиксировало рекордно низкое число обстрелов своих позиций за 10 лет, а Азербайджан в течение месяца сообщал о почти полном затишье на фронте, говорится в материале "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех сел", "Азербайджан сообщил о снайперских обстрелах в зоне конфликта", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе".

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