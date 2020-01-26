26 января 2020, 09:31

Азербайджан зафиксировал 23 обстрела со стороны Армении

Позиции азербайджанских военных в зоне карабахского конфликта и на границе с Арменией были обстреляны 23 раза за сутки, сообщило министерство обороны страны.

Как писал "Кавказский узел", утром 25 января Азербайджан заявил о 24 обстрелах своих позиций за сутки. В свою очередь Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 130 обстрелах за неделю с 19 по 25 января.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Под огонь попали азербайджанские позиции в селах Кохнегышлаг в Агстафинском районе и  Кемерли, Гаймаглы в Газахском районе, говорится в сообщении.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территории, подконтрольной властям Нагорного Карабаха, следует из сообщения ведомства.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 09.00 мск не опубликовали на своих сайтах комментариев относительно данного заявления.

После обострения в зоне карабахского конфликта, которое произошло в апреле 2016 года, было объявлено премирие, сообщается в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Несмотря на это в течение двух лет обстрелы в зоне конфликта происходили ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". В 2019 году Минобороны Нагорного Карабаха зафиксировало рекордно низкое число обстрелов своих позиций за 10 лет, а Азербайджан в течение месяца сообщал о почти полном затишье на фронте, указано в материале "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан сообщил о снайперских обстрелах в зоне конфликта", "Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех сел", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе".

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