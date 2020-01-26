Азербайджан зафиксировал 23 обстрела со стороны Армении

26 января 2020, 09:31

Позиции азербайджанских военных в зоне карабахского конфликта и на границе с Арменией были обстреляны 23 раза за сутки, сообщило министерство обороны страны.

Как писал "Кавказский узел", утром 25 января Азербайджан заявил о 24 обстрелах своих позиций за сутки. В свою очередь Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 130 обстрелах за неделю с 19 по 25 января.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Под огонь попали азербайджанские позиции в селах Кохнегышлаг в Агстафинском районе и Кемерли, Гаймаглы в Газахском районе, говорится в сообщении.