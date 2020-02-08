Азербайджан зафиксировал 22 обстрела на линии фронта

08 февраля 2020, 09:39

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелам на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта, заявило сегодня Минобороны страны.

Как информировал "Кавказский узел", утром 7 февраля Азербайджан сообщил о 23 случаях нарушения перемирия армянской стороной.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территорий, контролируемых властями Нагорного Карабаха, следует из сообщения ведомства.

На сайтах министерств обороны Нагорного Карабаха и Армении к 9.39 мск 8 февраля не появилось комментариев относительно данного заявления.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о перемирии, однако вооруженное противостояние не прекратилось, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле" . В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" отслеживает новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, на тематической странице "Карабах: худой мир или война".