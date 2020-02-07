07 февраля 2020, 09:40

Азербайджан заявил о 23 обстрелах со стороны Армении

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелам, в том числе в двух приграничных районах, сообщило оборонное ведомство страны.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля Азербайджан заявил о 24 обстрелах своих позиций за сутки. Нагорный Карабах, в свою очередь, за неделю с 26 января по 1 февраля зафиксировал 200 обстрелов со стороны Азербайджана. Однако мониторинг миссии ОБСЕ в зоне карабахского конфликта не выявил нарушений режима прекращения огня.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза", - сообщило министерство обороны Азербайджана сегодня на своем сайте.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Гызылгаджылы Газахского района и на безымянных высотах Гедабекского района.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Газахский и Гедабекский районы Азербайджана граничат с Тавушской областью Армении.

Минобороны Нагорного Карабаха и Армении пока не прокомментировали на своих сайтах заявление азербайджанской стороны.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о перемирии, которое, однако, не остановило вооруженного противостояния, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле" . В течение первых двух лет об обстрелах в зоне конфликта сообщалось каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" собрал материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех сел", "Нагорный Карабах рапортовал о самой спокойной ситуации в зоне конфликта за 10 лет".

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