06 февраля 2020, 23:55
Наблюдатели ОБСЕ не зафиксировали нарушений в зоне карабахского конфликта
Мониторинг миссии ОБСЕ в зоне карабахского конфликта не выявил нарушений режима прекращения огня, сообщили в МИД Нагорного Карабаха и Минобороны Азербайджана.
Как писал "Кавказский узел", стороны карабахского конфликта регулярно обвиняют друг друга в нарушении перемирия. Так, Азербайджан сегодня утром заявил о 24 обстрелах своих позиций за сутки. Нагорный Карабах, в свою очередь, за неделю с 26 января по 1 февраля зафиксировал 200 обстрелов со стороны Азербайджана.
После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о прекращении огня, говорится в материале "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Несмотря на соглашение, в течение двух лет обстрелы в зоне конфликта происходили каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".
«6 февраля, согласно достигнутой с властями Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха) договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана, восточнее села Талиш Мартакертского района», - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы МИД Нагорного Карабаха.
По данным ведомства, со стороны Нагорного Карабаха наблюдение вели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Огнен Йович (Босния и Герцеговина) и Геннадие Петрика (Молдова), а также личный помощник личного представителя действующего председателя ОБСЕ Саймон Тиллер (Великобритания). С азербайджанской стороны мониторинг провели личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анджей Каспшик, его полевой помощник Михаил Олару (Молдова) и сотрудник офиса Мартин Шустер (Германия). Миссию наблюдения со стороны Нагорного Карабаха сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны непризнанной республики, отмечает ведомство.
"Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком", - уточнили в МИД Нагорного Карабаха.
При этом азербайджанская сторона "не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции", говорится в заявлении министерства.
В свою очередь, Минобороны Азербайджана отчиталось о проведении сегодня мониторинга ОБСЕ в Тертерском районе. Он "завершился без инцидентов", - сообщило на своем сайте оборонное ведомство.
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Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"