Азербайджан обвинил Армению в обстрелах двух сел

06 февраля 2020, 09:22

Позиции азербайджанских войск в селах на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны за сутки 24 раза, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 февраля министерство обороны Азербайджана насчитало 20 обстрелов своих позиций за сутки, а днем ранее – 24 обстрела.

"С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского и Бердского районов Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Кемерли Газахского района и Гаралар Товузского района", – сообщило сегодня на своем сайте Минобороны Азербайджана.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", города Ноемберян и Берд расположены в Тавушской области на северо-востоке Армении. С Тавушской областью граничат Газахский, Товузский и Гедабекский районы Азербайджана.

Стрельба, по данным министерства, велась также с территорий, близ "оккупированных сел".

Минобороны Нагорного Карабаха и Армении пока не прокомментировали на своих сайтах заявление азербайджанской стороны.

Весной 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны договорились о перемирии, однако вооруженное противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".