Солдат Вооруженных сил Армении. Фото пресс-службы Минобороны Армении, http://www.mil.am

05 февраля 2020, 08:44

Азербайджан сообщил о 20 обстрелах в зоне конфликта

Позиции азербайджанской армии были обстреляны с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха, заявило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 4 февраля Минобороны Азербайджана насчитало 21 обстрел в зоне конфликта, днем ранее – 22 обстрела.

Режим перемирия за сутки был нарушен 20 раз, позиции азербайджанских войск были обстреляны с территорий, расположенных "близ оккупированных сел", сообщило сегодня на своем сайте Минобороны Азербайджана.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах заявление азербайджанской стороны.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако вооруженное противостояние продолжилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет об обстрелах в зоне конфликта сообщалось каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан сообщил о снайперских обстрелах в зоне конфликта", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех сел".

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