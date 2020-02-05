Азербайджан сообщил о 20 обстрелах в зоне конфликта

05 февраля 2020, 08:44

Позиции азербайджанской армии были обстреляны с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха, заявило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 4 февраля Минобороны Азербайджана насчитало 21 обстрел в зоне конфликта, днем ранее – 22 обстрела.

Режим перемирия за сутки был нарушен 20 раз, позиции азербайджанских войск были обстреляны с территорий, расположенных "близ оккупированных сел", сообщило сегодня на своем сайте Минобороны Азербайджана.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах заявление азербайджанской стороны.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако вооруженное противостояние продолжилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет об обстрелах в зоне конфликта сообщалось каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".