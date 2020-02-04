Азербайджан насчитал 21 обстрел за сутки

04 февраля 2020, 09:27

Позиции азербайджанской армии были обстреляны, в том числе из крупнокалиберных пулеметов, сообщило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 3 февраля Азербайджан также сообщил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта, насчитав 22 нарушения режима прекращения огня за сутки.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Геяли Гедабекского района.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха к 08.30 мск сегодня не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о перемирии, которое, однако, не остановило вооруженного противостояния, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле" . В течение первых двух лет об обстрелах в зоне конфликта сообщалось каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" собрал материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".