03 февраля 2020, 09:19

Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта

Позиции азербайджанских военных на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны 22 раза за сутки, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 2 февраля  Азербайджан зафиксировал 23 случая нарушения режима прекращения огня.

Со 2 по 3 февраля режим прекращения огня в зоне конфликта был нарушен 22 раза, в том числе из крупнокалиберных пулеметов, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Подверглись обстрелу азербайджанские позиции в селах Гушчу Айрым, Гызылгаджылы в Газахском районе, Агбулаг в Товузском районе и Геяли в Гедабекском районе, отмечает ведомство. Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха к 08.30 мск сегодня не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о перемирии, которое, однако, не остановило вооруженного противостояния, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле" . В течение первых двух лет об обстрелах в зоне конфликта сообщалось каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" собрал материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан сообщил о снайперских обстрелах в зоне конфликта", "Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех сел", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе".

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