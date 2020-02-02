02 февраля 2020, 09:51

Азербайджан зафиксировал 23 обстрела за сутки

Позиции азербайджанских военных были обстреляны 23 раза в зоне конфликта, сообщило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 1 февраля января Азербайджан зафиксировал 24 случая нарушения режима прекращения огня. В своою очередь Нагорный Карабах заявил о 200 обстрелах со стороны Азербайджан за неделю, с 19 по 25 января.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза", - заявило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Обстрелы также велись с территории, которая находится под контролем властей Нагорного Карабаха, следует из сообщения ведомства.

На сайтах министерств обороны Армении и Нагорного Карабаха к 08.50 мск сегодня не появилось комментариев относительно данного заявления.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о перемирии, однако вооруженное противостояние не прекратилось, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле" . В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" публикует материалы о событиях в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан сообщил о снайперских обстрелах в зоне конфликта", "Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех сел", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе".

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