02 февраля 2020, 09:51
Азербайджан зафиксировал 23 обстрела за сутки
Позиции азербайджанских военных были обстреляны 23 раза в зоне конфликта, сообщило Минобороны страны.
Как писал "Кавказский узел", 1 февраля января Азербайджан зафиксировал 24 случая нарушения режима прекращения огня. В своою очередь Нагорный Карабах заявил о 200 обстрелах со стороны Азербайджан за неделю, с 19 по 25 января.
"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза", - заявило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Обстрелы также велись с территории, которая находится под контролем властей Нагорного Карабаха, следует из сообщения ведомства.
На сайтах министерств обороны Армении и Нагорного Карабаха к 08.50 мск сегодня не появилось комментариев относительно данного заявления.
После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о перемирии, однако вооруженное противостояние не прекратилось, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле" . В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".
"Кавказский узел" публикует материалы о событиях в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".