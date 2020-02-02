Азербайджан зафиксировал 23 обстрела за сутки

02 февраля 2020, 09:51

Позиции азербайджанских военных были обстреляны 23 раза в зоне конфликта, сообщило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 1 февраля января Азербайджан зафиксировал 24 случая нарушения режима прекращения огня. В своою очередь Нагорный Карабах заявил о 200 обстрелах со стороны Азербайджан за неделю, с 19 по 25 января.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза", - заявило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Обстрелы также велись с территории, которая находится под контролем властей Нагорного Карабаха, следует из сообщения ведомства.