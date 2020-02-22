Солдат Вооруженных сил Армении. Фото пресс-службы Минобороны Армении, http://www.mil.am

22 февраля 2020, 10:35

Азербайджан зафиксировал 22 обстрела на линии фронта

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелам на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта, заявило сегодня Минобороны страны.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 февраля Азербайджан сообщил о 29 случаях обстрела своих позиций.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза", - сообщило сегодня на своем сайте министерство обороны Азербайджана.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территорий, контролирующихся властями Нагорного Карабаха, следует из сообщения Минобороны.

Военные ведомства Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 10.35 мск 22 февраля не отреагировали на своих сайтах на это заявление.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заявили о перемирии, однако противостояние не было остановлено, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". В 2019 году Минобороны Нагорного Карабаха зафиксировало рекордно низкое число обстрелов своих позиций за 10 лет, а Азербайджан в течение месяца сообщал о почти полном затишье на фронте, указано в материале "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в 24 обстрелах", "Причиной смерти Айка Асряна следствие назвало доведение до самоубийства", "Два солдата погибли в Нагорном Карабахе".

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