На линии соприкосновения в Нагорном Карбахе. Фото: REUTERS/Staff

10 марта 2020, 18:29

Армянский солдат погиб на границе с Азербайджаном

Рядовой Зограб Сианосян получил смертельное ранение при обстреле с азербайджанской стороны, заявило Минобороны Армении.

Солдат погиб сегодня в 15.30 (14.30 мск), сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Министерства обороны Армении. "Противник открыл огонь по боевым постам оборонительного района одной из воинских частей Армении, в результате чего смертельное ранение в области груди получил армянский военнослужащий 1984 года рождения, рядовой Зограб Сианосян", - сказал представитель ведомства.

На сайте министерства обороны Азербайджана к 18.29 мск 10 марта не появилось комментариев относительно данного заявления.

Ранее "Кавказский узел" писал, что сегодня утром Минобороны Азербайджана обвинило Армению в 30 обстрелах своих позиций за сутки.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Погиб второй за три дня азербайджанский пограничник", "Армянский военный ранен на границе с Азербайджаном", "Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех сел".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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