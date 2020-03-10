Военнослужащий армии Армении. Фото: пресс-служба МО Армении http://www.mil.am/hy/news/7148

10 марта 2020, 09:21

Азербайджан насчитал 30 обстрелов за сутки

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелам в трех селах приграничных районов, сообщило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 9 марта Азербайджан сообщил об обстрелах шести сел в зоне конфликта, насчитав 31 нарушение режима прекращения огня за сутки.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз", - сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Ашагы Аскипара, Гызылгаджылы Газахского района и в селe Заманлы Гедабекского района.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако вооруженное противостояние продолжилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет. При этом Азербайджан летом в течение месяца сообщал о почти полном затишье на фронте, говорится в материале "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех сел", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Два солдата погибли в Нагорном Карабахе".

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