Позиции азербайджанской армии. Фото:пресс-служба МО Азербайджана https://mod.gov.az/az/news/genismiqyasli-komanda-qerargah-telimleri-davam-edir-video-30353.html

09 марта 2020, 09:27

Азербайджан сообщил об обстрелах шести сел в зоне конфликта

Позиции азербайджанских военных в селах на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны за сутки 31 раз, сообщило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта Азербайджан насчитал 25 обстрелов своих позиций на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта, днем ранее – 24 обстрела. Нагорный Карабах в еженедельной сводке сообщил 7 марта о 160 обстрелах своих позиций.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако вооруженное противостояние продолжилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Позиции азербайджанских войск за сутки были обстреляны 31 раз, в том числе из крупнокалиберных пулеметов, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Стрельба, по данным ведомства, велась со стороны Ноемберянского и Бердского районов Армении, а также с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха. "Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Ашагы Аскипара, Гызылгаджылы, Бала Джафарли Газахского района, в селе Гаралар Товузского района, в селах Гаравелилер, Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", города Ноемберян и Берд находятся в Тавушской области Армении, расположенной на северо-востоке страны. С Тавушской областью граничат Газахский, Товузский и Гедабекский районы Азербайджана.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах заявление азербайджанской стороны.

Напомним, вчера, 8 марта, глава села Воскепар Тавушской области Сероб Махсудян рассказал, что населенный пункт был обстрелян из пулемета с азербайджанской стороны. По его словам, люди не пострадали, но две пули попали в дом местного жителя. Об аналогичном инциденте глава села Воскепар сообщал и 1 марта.

По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет. При этом Азербайджан летом в течение месяца сообщал о почти полном затишье на фронте, говорится в материале "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех сел", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Два солдата погибли в Нагорном Карабахе".

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