08 марта 2020, 18:03

Глава армянского села пожаловался на обстрел со стороны Азербайджана

Приграничное село Воскепар в Армении было обстреляно из пулемета со стороны Азербайджана, погибших и раненых нет, сообщил представитель местной власти.

Как писал "Кавказский узел", 1 марта глава села Воскепар Тавушской области Сероб Махсудян рассказал, что населенный пункт был обстрелян из крупнокалиберного оружия. По его словам, в результате обстрела люди не пострадали, но была повреждена стена балкона в доме одного из жителей.

Сегодня село Воскепар было обстреляно с азербайджанской стороны, сообщил глава села Сероб Махсудян. По его словам, в направлении населенного пункта были выпущены две пулеметные очереди, пишет NEWS.am.

"Одна из пуль попала в стену ванной жителя Воскепара Сережи Агамяна, а другая - в бак с водой в ванной", - рассказал глава села. Он уточнил, что ситуация в селе Воскепар "спокойная, паники нет", информирует "Sputnik Армения".

Министерство обороны Азербайджана пока не прокомментировало на своем сайте эту информацию.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако оно не прекратило вооруженного противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Напомним, сегодня Минобороны Азербайджана заявило, что позиции азербайджанских военных были обстреляны 25 раз за сутки, в том числе на границе с Тавушской областью Армении.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта размещены  "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война"

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех сел", "Армянские политологи заявили о необходимости возвращения Баку к переговорам со Степанакертом", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе".

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