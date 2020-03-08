08 марта 2020, 09:30

Азербайджан сообщил об обстрелах четырех сел на границе с Арменией

Позиции азербайджанских военных были обстреляны 25 раз за сутки на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

"Кавказский узел" писал, что утром 7 марта азербайджанская сторона конфликта зафиксировала 24 обстрела своих позиций. В свою очередь, Нагорный Карабах насчитал 160 обстрелов в зоне конфликта за неделю с 1 по 7 марта.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 25 раз", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Под огонь попали азербайджанские позиции селе Джафарли и на безымянных высотах в Газахском районе, в селах Мунджуглу и Гаралар в Товузском районе, в селе Заманлы и на безымянных высотах в Гедабекском районе.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Газахский, Товузский и Гедабекский районы Азербайджана граничат с Тавушской областью Армении.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территории, контролируемой властями Нагорного Карабаха, следует из сообщения ведомства.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха к 9.00 мск 8 марта не отреагировали на это заявление на своих сайтах.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, сообщается в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако оно не прекратило вооруженного противостояния и в течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта велись ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Министерства обороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет. При этом Азербайджан в течение месяца сообщал о почти полном затишье на фронте, указано в материале "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".

"Кавказский узел" также писал, что 7 марта солдат Эльтун Гараев получил смертельное ранение на границе с Арменией. Как и погибший 5 марта пограничник Орхан Пашазаде, Гараев нес боевое дежурство в Газахском районе Азербайджана.

Материалы о происходящих событиях в зоне карабахского конфликта отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех сел", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Армянские политологи заявили о необходимости возвращения Баку к переговорам со Степанакертом".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

08 марта 2020, 08:36

08 марта 2020, 07:36

08 марта 2020, 06:39

08 марта 2020, 05:21

  • Активисты поддержали журналистов "Аджара ТВ"

    Активисты движения "Смени" провели перед зданием Службы госбезопасности акцию против попыток нового руководство ввести на Аджарском телевидении цензуру. По словам руководителя независимого вещательного профсоюза Малхаза Рехвиашвили, новый директора телеканала не может убрать из эфира передачи, но меняет политику канала путем увольнения неугодных сотрудников.

08 марта 2020, 04:19

  • Выставка во Владикавказе напомнила о Кавказской войне

    Выставка «Архив Ахульго» вызвала интерес у жителей Владикавказа. Тема Кавказской войны - одна из самых дискуссионных в современном кавказоведении, а художественное сообщество в советские годы не поднимало эту тему, отметили историки и искусствоведы.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи