Азербайджан сообщил об обстрелах четырех сел на границе с Арменией

08 марта 2020, 09:30

Позиции азербайджанских военных были обстреляны 25 раз за сутки на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

"Кавказский узел" писал, что утром 7 марта азербайджанская сторона конфликта зафиксировала 24 обстрела своих позиций. В свою очередь, Нагорный Карабах насчитал 160 обстрелов в зоне конфликта за неделю с 1 по 7 марта.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 25 раз", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Под огонь попали азербайджанские позиции селе Джафарли и на безымянных высотах в Газахском районе, в селах Мунджуглу и Гаралар в Товузском районе, в селе Заманлы и на безымянных высотах в Гедабекском районе.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Газахский, Товузский и Гедабекский районы Азербайджана граничат с Тавушской областью Армении.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территории, контролируемой властями Нагорного Карабаха, следует из сообщения ведомства.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха к 9.00 мск 8 марта не отреагировали на это заявление на своих сайтах.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, сообщается в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако оно не прекратило вооруженного противостояния и в течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта велись ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Министерства обороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет. При этом Азербайджан в течение месяца сообщал о почти полном затишье на фронте, указано в материале "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".