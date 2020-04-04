Предприниматели в Красном Сулине пожаловались на убытки из-за карантина

04 апреля 2020, 18:35

Режим самоизоляции, введенный в Ростовской области, затронул и небольшие города, где и до этого малый бизнес с трудом выживал. Опрошенные "Кавказским узлом" предприниматели Красного Сулина рассказали, что терпят крупные убытки. Власти региона заявили, что поддержат малый бизнес снижением налогов и отсрочкой оплаты аренды.

Как писал "Кавказский узел", первый случай заражения коронавирусом в Ростовской области был подтвержден 25 марта. 2 апреля число заболевших достигло девяти человек. В регионе введен режим самоизоляции. Центральные улицы Ростова-на-Дону после объявленного главой региона режима самоизоляции оказались практически безлюдными, а на остановках даже в час пик не наблюдалось очередей, сообщил 2 апреля корреспондент "Кавказского узла".

Красносулинские предприниматели рассказали об убытках

Предприниматели Красного Сулина рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что уже терпят крупные убытки с момента введения в регионе режима самоизоляции.

«И до этого я работала с небольшим плюсом, а сейчас и вовсе вся эта ситуация бьёт обухом по голове», - заявила директор одного из городских кафе Елена Солощенко.

«В первый день, когда было объявлено о том, что кафе нужно закрыть, мы выполнили эти требования. Мы всё понимаем, опасно, нужно сдержать эпидемию, и мы её сдерживаем, и мы же получаем по голове в том плане, что мы разорены. Как мы будем восстанавливаться, мы не знаем», - пожаловалась Елена.

Она раскритиковала объявленные властями меры поддержки предпринимателей. «Нам говорят, что для нас сделали поблажку: вы, мол, платите зарплату своим работникам, для этого мы можем взять кредит с отсрочкой. Но мы не отсрочку хотим, а чтобы государство нам выделила субсидии», - отметила Елена Солощенко.

Она рассказала, что, когда кафе закрылось, пытались организовать доставку еды на дом. «Делали рекламу, но не пошло. Возможно, потому, что городок у нас маленький, это, наверное, может работать в крупных городах. Вот сейчас мне месяц придётся платить работникам заработную плату, плюс налог на недвижимость, это же никто не отменял, я понесу 100% убыток, уйду в минус. Как всё это переживём, и как будем восстанавливаться, неизвестно», - добавила Елена Солощенко.

Красный Сулиин является административным центром Красносулинского района Ростовской области. Расположен в центральной части Ростовской области, расстояние до областного центра города Ростова-на-Дону составляет 100 километров. Население города, по данным Федеральной службы статитистики на 6 августа 2019 года, составляет 37 787 человек.

Жанет Магомаева, которая занимается текстилем - продает шторы, постельное бельё - считает, что не стоило закрывать её бизнес.

«У меня не бывает в магазине большого скопления людей, а сейчас в связи с закрытием я несу огромные убытки. Во-первых, у меня кредит, мне для закупок часто приходится брать кредиты, часть товара брала со складов в долг, и с меня сейчас требуют вернуть за товар деньги. А где мне их взять, если магазин закрыт, торговли нет», - заявила женщина.

Она рассказала, что сейчас сидит дома. «У меня дети, на что их кормить, я просто не знаю. Что мне дальше делать и как выживать? Подсчитать убытки сейчас не могу, но они большие. На помощь от правительства я не надеюсь, просто хочется, чтобы дали работать, не вводили таких жестоких мер. По заказу на удалёнке я работать не могу, а ещё сейчас люди сидят без денег и неизвестно, когда кончится режим самоизоляции, у людей денег нет, они покупать потом ещё долго ничего не смогут. Тут не только вирус, ещё же и доллар с евро подскочили, а это тоже сказывается на тех же закупках», - рассказала Жанет Магомаева.

По ее мнению, принятые в регионе меры избыточны. «Они могут нас разорить», - подчеркнула предприниматель.

Торгующая на рынке Красного Сулина фруктами и овощами Наталья рассказала, что сейчас очень мало покупателей.

«Не знаю почему, но на рынок люди перестали идти, хотя нас, кто торгует продуктами, не закрывали. И теперь я уже сама не знаю, что делать, не пришлось бы сворачивать торговлю. Часть товара сейчас беру под реализацию, но торговля практически стала, люди сейчас предпочитают ходить в супермаркеты, это, конечно, для мелкого бизнеса большой удар», - пожаловалось женщина.

Режим самоизоляции ударил и по перевозчикам, рассказал местный таксист Владимир.

«Люди сейчас на такси ездят мало. Раньше я, выходя на рейс, платил 1100 рублей за путевой лист. Сейчас в связи со сложившейся ситуацией нам снизили [оплату путевого листа] до 700 рублей, однако к этой сумме нужно ещё добавить бензин, который я покупаю за свои деньги. И клиентов стало гораздо меньше. И работаю сейчас в ноль», - пожаловался Владимир.

На отсутствие клиентов и заработка пожаловался и другой красносулинский таксист-частник.

«Мы поставлены на грань выживания. У многих семьи, кто-то машину брал в кредит, и его никто не отменил в связи с коронавирусом, платить надо. Но если нет клиентов, то и нет денег не только на кредит, но и на содержание семьи. Вот в это трудное время о людях должно позаботиться государства, иначе многие просто не выживут», - заявил водитель такси Сергей.

Власти поддержат малый бизнес снижением налогов и отсрочкой аренды

Губернатор Ростовской области Василий Голубев утвердил план по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в регионе в условиях распространения коронавируса. Документ опубликован на сайте донского правительства, в нем предусмотрены меры поддержки бизнеса.

Согласно распоряжению Голубева, меры помощи предусмотрены тем видам бизнеса, которые внесены в перечень наиболее пострадавших из-за эпидемии коронавируса отраслей. Это авиаперевозки; автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультура и спорт; деятельность турагентств и других организаций в сфере туризма; гостиничный бизнес; общественное питание; организации допобразования и негосударственные образовательные учреждения; деятельность по организации конференций и выставок; деятельность по предоставлению бытовых услуг населению.

Так, для малого и среднего предпринимательства из пострадавших отраслей на один год, с 1 января 2020 до 1 января 2021 года, будут снижены ставки по налогам — до 1% на доходы и до 5% на графу «доходы минус расходы». Также с 15% до 7,5% снизится единый налог на вмененный доход. Вдвое сокращен размер потенциального годового дохода для предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения.

Кроме того, рассматривается возможность предоставить льготы по налогу на имущество тем арендодателям, которые позволят отсрочить оплату помещения наиболее пострадавшему бизнесу. Такую же льготу, возможно, смогут получить и владельцы гостиниц. В том случае, если малый или средний предприниматель арендует государственное имущество, ему будет предоставлена отсрочка от уплаты аренды. Если же занимаемая площадь находится в бизнес-инкубаторах, то плата за аренду в течение полугода составит 1 рубль. Пени за земельные участки, арендованные у государства тоже можно будет заплатить с отсрочкой — до 1 января 2020 года.



Региональное правительство также планирует докапитализировать институты развития бизнеса для расширения возможностей выдачи кредитов и запуска новых льготных продуктов. Планируется также, что льготный кредит смогут взять производители средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств, передает РБК.

Согласно решению губернатора, на Дону введён мораторий контрольно-надзорной деятельности. Все проверки бизнеса органами регионального и муниципального контроля приостановлены до 1 июля. По решению губернатора для консультаций по всем мерам поддержки бизнеса начинает работу специальный экстренный ситуационный центр, отмечается в сообщении от 3 апреля на сайте правительства Ростовской области.

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