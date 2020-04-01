Предприниматели в Дагестане добровольно отказались от работы на время самоизоляции

01 апреля 2020, 22:59

Глава Дагестана подписал указ о мерах поддержки бизнеса в связи с распространением коронавируса. Опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» жители республики, занимающиеся оказанием услуг, рассказали, что не рассчитывают на помощь властей, но после объявления режима самоизоляции отказались от работы.

Как писал "Кавказский узел", 27 марта был подтвержден первый в Дагестане случай заражения коронавирусом. К сегодняшнему дню число подтвержденных случаев коронавируса в республике составило 15, первичное тестирование дало положительный результат у еще 14 пациентов.

В Дагестане 19 марта был введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. С 28 марта в республике действует запрет на проведения массовых мероприятий, закрыты точки розничных продаж, за исключением продовольственных магазинов и аптек, не работают салоны красоты, торговые центры, бассейны, бани, рынки, кафе и рестораны. 31 марта в регионе был объявлен режим самоизоляции, который предусматривает запрет на передвижение. Муфтий Дагестана сегодня призвал верующих не посещать мечети.

Предприниматели ушли на самоизоляцию

В последние недели у частных предпринимателей в Дагестане количество заказов уменьшилось, а после объявления режима самоизоляции они решили оставаться дома, передает корреспондент «Кавказского узла», который опросил людей, занимающихся оказанием услуг.

Мастер по маникюру Тина из Махачкалы рассказала, что в последнее время количество клиентов у нее сократилось, а после введения в республике режима самоизоляции она решила не выходить из дома. «Такое решение приняли и другие мои коллеги. Но если кто-то хочет выходить из дома, то пусть выходит. Но я пока не берусь за работу», - отметила женщина.

По ее словам подготовиться к отсутствию заработка невозможно. «Но бывают тяжелые времена, и ничего с этим не поделаешь», - сказала Тина, добавив, что значительной помощи от властей она не ожидает.

Уйти на режим самоизоляции решил и сборщик корпусной мебели из Махачкалы Омар. «Я в данный момент вообще не работаю. Сижу дома. К этому призвал нас муфтий, и поэтому я не стал выходить на работу», - сообщил он.

По словам Омара, он не паникует и спокоен. «Не знаю, насколько это затянется. Но эту неделю я смогу просидеть без работы. Как будет дальше, пока не знаю», - добавил мужчина. Он также сообщил, что никогда не брал потребительских кредитов, но есть кредит у его матери. Каких-либо отсрочек выплаты в связи с карантином они не намерены пока запрашивать у банка.

Установщик кафеля из Хасавюрта Ибрагим решил потратить появившееся свободное время на ремонт в своем доме. «Заказы в последнее время редкие. В месяц может быть два заказа. Мастеров много, город маленький, и поэтому работы мало. Стабильной работы нет», - отметил он.

Заказов нет и у мастера по установке межкомнатных дверей Азиза, работающего в Хасавюрте. «Мы стоим. Все остановилось. Клиенты перестали звонить и писать. Все сидят по домам», - отметил он, добавив, что тоже находится на самоизоляции.

По словам Азиза, продуктовых запасов он не делал, так как магазины продолжают работу. Он также добавил, что имеющееся у него деньги позволят ему неделю-две обойтись без работы.

Парикмахер-визажист Наида перестала арендовать рабочее место в салоне красоты и остается дома. «Все равно количество клиентов значительно сократилось. Как раньше проходимости в салоне уже не было», - пояснила она.

По словам Наиды, в финансовом плане отсутствие работы скажется, но пока она об этом не задумывается. «Прожить еще месяца два-три, не выходя на работу, я думаю смогу», - отметила она.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

Власти Дагестана рассказали о мерах поддержки предпринимателей в условиях карантина

Указ о первоочередных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, глава Дагестана Владимир Васильев подписал 31 марта, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе главы и правительства республики. Этот указ вступил в силу после подписания и уже обнародован на сайте главы Дагестана. В нем, в частности, говорится о снижении налогов.

Согласно опубликованным на официальной странице правительства Дагестана в Instagram пояснениям о мерах поддержки предпринимателей, снижаются налоговые ставки для упрощенной системы налогообложения в два раза: с 6% до 3%, в сфере социального предпринимательства и информационных технологий налог будет снижен до 1%.

«Снижение налогов в два раза также анонсировано для аграриев, с 6% до 3%, и по другим налогам, относящимся к специальному налоговому режиму. С 1,5% до 1% планируется снижение налога на имущество организаций. Подобные рекомендации будут даны муниципальным образованиям», - говорится в публикации.



Глава республики рекомендовал освободить от уплаты транспортного налога одного из родителей в многодетных семьях, в которых воспитываются четверо и более детей. Кроме того, предусматривается отсрочка по выплате арендных платежей в отношении объектов государственной и муниципальной собственности для субъектов малого и среднего предпринимательства. Сообщается, что отдельные меры господдержки будут подготовлены для организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма и промышленного производства.

Также правительство Дагестана на своей странице в Instagram опубликовало телефон горячей линии для предпринимателей. Позвонив по телефону 8 (800) 700-99-00, предприниматели смогут проконсультироваться у профильных специалистов об имеющихся мерах государственной поддержки, отмечается в сегодняшней публикации.

Напомним, меры по борьбе с коронавирусом уже ударили и по малому бизнесу в Кабардино-Балкарии, если эта ситуация продлится долго, то для многих обернется крахом, пожаловались предприниматели.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана "Кавказским узлом в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

Что представляет собой коронавирус, и как много зараженных в регионах Южного Кавказа и юга России, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".