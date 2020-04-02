Пенсионеры в Нальчике рассказали о сложностях с соблюдением самоизоляции

02 апреля 2020, 19:46

Нальчикские пенсионеры сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что стараются соблюдать режим самоизоляции, но выходят из дома за продуктами и лекарствами.

Как сообщал "Кавказский узел", с 18 марта в Кабардино-Балкарии действует режим повышенной готовности. 30 марта закрылись торговые точки, рынки - работают только продуктовые магазины и аптеки. С 31 марта глава жителям региона предписано самоизолироваться, причем тем, кто старше 65 лет и другим людям из группы риска запрещено выходить из дома.

"Обязать граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в перечне заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции, соблюдать режим самоизоляции (не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью)", - говорится в указе главы Кабардино-Балкарии от 31 марта. Остальным жителям республики предписано покидать место жительства только в особых и оговоренных случаях, к которым относится оказание транспортных услуг и услуг доставки, "следование к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена <...>, выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), вынос отходов до ближайшего места накопления отходов".

Работающая пенсионерка Бэлла рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что выходит на улицу раз в два-три дня - чтобы вынести мусор и сходить за хлебом. "Магазин напротив дома, поэтому буквально туда и обратно", - отметила она.

Ее муж Анатолий, также работающий пенсионер, за последние дни лишь раз покидал дом - чтобы сходить в аптеку за лекарством. Он подчеркнул корреспонденту "Кавказского узла", что сразу вернулся обратно. С лечащим врачом житель нальчанин консультировался по телефону. И Бэлла, и Александр рассказали, что выходят на улицу в медицинских масках, которые выбрасывают по возвращении. Поскольку в стране объявлены нерабочие дни, они не воспользовались возможностью взять листок нетрудоспособности.

Нерабочий период, объявленный с 30 марта, был продлен сегодня президентским указом до 30 апреля.

Неработающая пенсионерка Людмила сообщила, что к 1 апреля у нее закончились продукты, и она отправилась на Зеленый рынок Нальчика. Большинство павильонов оказались закрытыми, но она купила и мяса, и сыра, и фруктов. "Людей на рынке не было. Обратно приехала на такси, заплатив 50 рублей. Маску не надевала, потому что у меня нет, и в продаже их нет", - пояснила нальчанка корреспонденту "Кавказского узла".

Еще одна пенсионерка, Нина, сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что безвыходно сидела дома до сегодняшнего дня, пока не пошла в магазин пополнить запас продуктов и купить лекарства. Она отметила, что вышла на улицу в маске и перчатках. Вернувшись домой, она выбросила перчатки и упаковку от продуктов, переложив их в домашнюю тару.

"Обратила внимание на то, что многие продукты подорожали. Например, лимоны, имбирь. Но никакого дефицита нет. Полно всего", - сообщила пенсионерка. Людей, по ее словам, в магазине было немало.

В Кабардино-Балкарии 82 волонтера привозят продукты и лекарства, помогают оплачивать коммунальные услуги пожилым жителям, которые остаются дома из-за угрозы заражения коронавирусом.

Пенсионерка Зинаида сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что работает дистанционно. В магазин ходит, но маску не надевает, так как в ней "трудно дышать". Вернувшись домой, промывает нос и полощет горло.

Индивидуальный предприниматель Тамара, также пенсионного возраста, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что соблюдает режим самоизоляции, на улицу не выходит. "На носу посевная кампания, а я сижу. Дела стоят, и неизвестно, когда все это закончится", - посетовала она.

Меры по борьбе с коронавирусом в Кабардино-Балкарии ударили по малому бизнесу, и если эта ситуация продлится долго, то для многих это обернется крахом, пожаловались предприниматели.

Из инфекционной больницы выписаны еще пять человек, тестирование которых на коронавирус дало отрицательный результат. После этого в больнице остаются 16 пациентов. Число подтвержденных случаев коронавируса не изменилось, их восемь, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В тяжелом состоянии находится только один пациент, но и у него оно стабильное, без ухудшения. Остальные переносят вирус в легкой и средней форме, отметили в штабе. По словам источников, не пожелавших назвать своего имени, тяжелобольной мужчина заразился коронавирусом во время хаджа.

Первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в Кабардино-Балкарии 21 марта. К 1 апреля число зараженных достигло восьми, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Сегодня Оперативный штаб в Кабардино-Балкарии сообщил, что крупные бизнесмены безвозмездно передали медработникам средства индивидуальной защиты: противочумные костюмы, халаты, респираторы, одноразовые маски.

"Первые комплекты прибудут в республику в ближайшее время", - сказали в Оперативном штабе корреспонденту "Кавказского узла".

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" разместил в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".