Три новых случая коронавируса подтверждены на Ставрополье

26 марта 2020, 17:47

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Ставропольском крае выросло до пяти человек. Более 1 200 человек находятся в режиме самоизоляции, сообщил сегодня краевой минздрав.

Как писал "Кавказский узел" , 19 марта в Ставропольском крае было подтверждено первое заражение коронавирусом, болезнь была обнаружена у главного инфекциониста региона Ирины Санниковой, второй случай зафиксирован был у человека из ее окружения. Власти региона ввели режим повышенной готовности. Жители Ставрополья потребовали наказать Санникову, которая после возвращения из-за рубежа пренебрегла режимом самоизоляции. Врач уволена, на нее заведено уголовное дело.

На лечении в краевой инфекционной больнице с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции находятся пять человек, в том числе три случая были подтверждены сегодня. Пациенты находятся в изолированных боксах, им оказывается все необходимая медицинская помощь. Состояние заболевших удовлетворительное, угрозы жизни нет, сообщил сегодня краевой Минздрав на своем сайте.

Два новых заболевших — это люди из окружения Санниковой, третий - вернулся из Франции, сообщил в своем Instagram-аккаунте губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

В режиме самоизоляции на Ставрополье находятся более 1 200 человек. Это те, кто вернулся из-за рубежа или контактировал с заболевшими. Более чем для четырехсот жителей края 14-дневный карантин уже завершился. С начала недели в Ставропольском крае проведено около 4 тысяч тестирований на коронавирус, из них более 400 – 25 марта, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Несоблюдение правил изоляции в связи с распространением коронавируса может привести к значительной потере денег или даже к тюрьме. О том, сколько может стоить побег из-под карантина в разных странах - в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, собраны в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу содержатся в справке "Коронавирус. Горячие линии". Новости о распространении коронавируса "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".