Второе заражение коронавирусом зафиксировано на Ставрополье

25 марта 2020, 10:04

Количество инфицированных коронавирусом в Ставропольском крае возросло до двух человек. Вирус был обнаружен у пациентки из числа знакомых первого зараженного, сообщил губернатор региона.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 марта в Ставропольском крае было подтверждено первое заражение коронавирусом, болезнь была обнаружена у главного инфекциониста региона Ирины Санниковой. Власти региона ввели режим повышенной готовности, Минздрав Ставрополья рапортовал о готовности стационаров для больных с коронавирусом.

Власти Ставрополья объявили об усилении с 23 марта мер безопасности из-за повышения риска заражения коронавирусом в крае: детские сады закрыты, школьники отправлены на каникулы до 12 апреля, средние специальные учебные заведения и вузы переведены на дистанционный режим работы. 20 марта было объявлено, что карантинный режим введен в инфекционной больнице, Ставропольском медуниверситете, а также в Минздраве региона, а контактировавших с заболевшей было решено обследовать на коронавирус.

Вторая зараженная пациентка относится к кругу знакомых первого больного, ее проба была отправлена на анализ в Новосибирск. "Из десяти пришедших анализов всего лишь один случай подтвердился, теперь я могу сказать, что у нас всего лишь два заболевших. Мы завершили полностью проверку людей, которые контактировали с заболевшими, больше 1500 анализов взяли, 293 человека мы оставили под наблюдением. То есть мы еще раз повторно сделаем анализ после завершения инкубационного периода. Все остальное пока что отрицательно", – сказал в опубликованной 25 марта видеозаписи на своей странице в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Люди из числа контактировавших с обоими зараженными пациентами находятся под наблюдением в краевой инфекционной больнице в изолированных боксах, угрозы распространения болезни от них нет, их состояние удовлетворительное. Круг контактов всех пациентов определен, добавил губернатор края.