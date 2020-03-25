Госпитализация REUTERS/Maxim Shemetov

25 марта 2020, 10:04

Второе заражение коронавирусом зафиксировано на Ставрополье

Количество инфицированных коронавирусом в Ставропольском крае возросло до двух человек. Вирус был обнаружен у пациентки из числа знакомых первого зараженного, сообщил губернатор региона.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 марта в Ставропольском крае было подтверждено первое заражение коронавирусом, болезнь была обнаружена у главного инфекциониста региона Ирины Санниковой. Власти региона ввели режим повышенной готовности, Минздрав Ставрополья рапортовал о готовности стационаров для больных с коронавирусом.

Власти Ставрополья объявили об усилении с 23 марта мер безопасности из-за повышения риска заражения коронавирусом  в крае: детские сады закрыты, школьники отправлены на каникулы до 12 апреля, средние специальные учебные заведения и вузы переведены на дистанционный режим работы. 20 марта было объявлено, что карантинный режим введен в инфекционной больнице, Ставропольском медуниверситете, а также в Минздраве региона, а контактировавших с заболевшей было решено обследовать на коронавирус.

Вторая зараженная пациентка относится к кругу знакомых первого больного, ее проба была отправлена на анализ в Новосибирск. "Из десяти пришедших анализов всего лишь один случай подтвердился, теперь я могу сказать, что у нас всего лишь два заболевших. Мы завершили полностью проверку людей, которые контактировали с заболевшими, больше 1500 анализов взяли, 293 человека мы оставили под наблюдением. То есть мы еще раз повторно сделаем анализ после завершения инкубационного периода. Все остальное пока что отрицательно", – сказал в опубликованной 25 марта видеозаписи на своей странице в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Люди из числа контактировавших с обоими зараженными пациентами находятся под наблюдением в краевой инфекционной больнице в изолированных боксах, угрозы распространения болезни от них нет, их состояние удовлетворительное. Круг контактов всех пациентов определен, добавил губернатор края.

Зарегистрированный 31 декабря 2019 года бетакоронавирус COVID-2019 заразил, по данным на 25 марта 385 652 человек во всем мире, сообщила газета South China Morning Post. Число зараженных к 25 марта на юге России составило 11 человек: пять больных — в Краснодарском крае, по двое — в Кабардино-Балкарии и в Ставрополье, по одному в Чечне и в Волгограде. Новости о распространении коронавируса "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Режим повышенной готовности введен во всех регионах юга России", "Профилактика коронавируса затронула богослужения в Карачаево-Черкесии и на Ставрополье", "Масштабный карантин введен в Ставрополе после заражения коронавирусом".

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