Коронавирус первично диагностирован у девяти жителей Дагестана

26 марта 2020, 13:23

Девять пациентов с подозрением на коронавирус изолированы в отдельных больничных боксах, их анализы направлены на перепроверку в федеральный центр эпидемиологии, отчитался Минздрав Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", по состоянию на 24 марта в изоляцию были отправлены 454 человека, которые приехали в Дагестан из эпидемиологически неблагополучных по коронавирусу регионов и стран. При этом махачкалинка, побывавшая в Италии, пожаловалась на безразличие врачей к угрозе коронавируса.

Первичные тесты на COVID-2019 дали положительный результат у девяти пациентов, сообщил Минздрав Дагестана. "Для окончательного заключения биоматериал направлен в федеральный научный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе ведомства.

По словам сотрудник министерства, эти люди размещены в изолированных боксах республиканского центра инфекционных болезней. По предварительным данным, шестеро заболевших приехали из Лондона, Турции и Москвы, трое остальных контактировали с ними. "Установлен полный круг всех близких и контактировавших с заболевшими, им рекомендовано уйти в самоизоляцию, общаться с близкими и родными они могут посредством телефонной связи и социальных сетей", - сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

С 19 марта в Дагестане введен режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса, после закрытия российской границы приостановил работу пункт пропуска на границе с Азербайджаном. Муфтият Дагестана призвал имамов мечетей сократить время проведения пятничных обрядов и проводить санитарную обработку мест массового скопления людей.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" разместил в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана "Кавказским узлом в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

О том, что представляет собой COVID-2019 и как обстоит ситуация в регионах Южного Кавказа и юга России, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Материалы о распространении коронавируса "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".