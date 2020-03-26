Пограничный пункт в Дагестане закрыт из-за угрозы коронавируса

26 марта 2020, 06:51

Переход границы России и Азербайджана через пункт пропуска "Тагиркент-Казмаляр" в Дагестане временно приостановлен с вечера 25 марта.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 18 марта российская граница была закрыта для всех иностранцев. 22 марта у двух человек на российско-азербайджанской границе выявили повышенную температуру, их отправили в инфекционное отделение городской больницы Дербента.

19 марта режим повышенной готовности в связи с коронавирусом был введен во всех южных регионах России. Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, размещены в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу "Кавказский узел" собрал в справке "Коронавирус. Горячие линии".

Решение о закрытии пункта пропуска "Тагиркент-Казмаляр" - "Ханоба" власти России и Азербайджана приняли для недопущения распространения коронавируса, сообщило 25 марта со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России в Дагестане агентство "Интерфакс-Юг".

"С 20:00 25 марта 2020 года временно приостановлен пропуск всех категорий граждан и транспортных средств через государственную границу между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией в пункте пропуска Ханоба (АР) - Тагиркент-Казмаляр (РФ)", - процитировало представителя пресс-службы агентство.

Также рассматривается вопрос об ограничении пропуска граждан, следующих пешком и на легковых автомобилях через государственную границу в пункте пропуска "Самур" (АР) - "Яраг-Казмаляр" (РФ). Пропуск граждан и транспорта планируется осуществлять ежедневно в период с 10.00 до 16.00, информировала 25 марта на своем сайте "Лезги газет".

Ранее введённые ограничения при пересечении границы для иностранных граждан сохраняются. Процедура пропуска грузовиков осталась пока без изменений и ведется круглосуточно, информирует издание.

Начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев 25 марта посетил контрольно-пропускной пункт "Самур" и проверил организацию санитарно-карантинные для борьбы с коронавирусной инфекцией , сообщило в тот же день издание Minval.az.

Эльчин Гулиев встретился с руководителем Пограничного Управления ФСБ РФ по республике Дагестан генерал-лейтенантом Алексеем Буеровым и обсудил вопросы ускорения пограничных процедур и проверок транспорта и организацию временного осуществления пересечения границы гражданами только на пропускных пунктах "Самур" (АР) - "Яраг-Казмаляр" (РФ), информировало издание.