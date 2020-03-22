Инфекционое отделение ЦГБ Дербента. Фото: скриншот со страницы cgbderbent в Instagram https://www.instagram.com/p/B-CbkziFEK6/

22 марта 2020, 23:58

Два человека помещены на карантин в Дербенте после поездки в Азербайджан

У двух человек на российско-азербайджанской границе выявили повышенную температуру, их отправили в инфекционное отделение городской больницы Дербента, сообщил Минздрав Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", муфтият Дагестана призвал имамов мечетей сократить время проведения пятничных обрядов и проводить санитарную обработку мест массового скопления людей. С 19 марта в республике введен режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Все массовые мероприятия должны быть отменены до особого распоряжения.

19 марта режим повышенной готовности в связи с коронавирусом был введен во всех южных регионах России. Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, размещены в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу "Кавказский узел" собрал в справке "Коронавирус. Горячие линии".

Ситуация в Дербенте находится под контролем, случаев заражения коронавирусом не выявлено, сообщил сегодня Минздрав Дагестана на своей странице в Instagram. По данным ведомства, в инфекционном отделении Дербентской ЦГБ "находится пациентка с ОРВИ, которая поступила по скорой".

"На этот час ее состояние никаких опасений не вызывает. Так как она вернулась из Москвы, отправили ее анализ в вирусологическую лабораторию Роспотребнадзора. Пациентка находится в инфекционном госпитале, изолированная в отдельной палате", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве сообщили, что "в ЦГБ Дербента будут доставлены два человека с азербайджанской границы", у них обнаружена температура.

22 марта число инфицированных коронавирусом в Азербайджане возросло до 65 после выявления 12 новых случаев заражения. С 23 марта деятельность крупных торговых центров и моллов в стране приостановлена на один месяц.

"По приезде они оба будут изолированы в отдельных палатах на карантин в инфекционный госпиталь [...] мы с ними проведем все необходимые мероприятия [...] Экспресс-анализ на коронавирус сразу отправляется в Махачкалу. Причем анализы на коронавирус мы проводим трехкратно [...] Убедившись, что коронавируса у пациента точно нет, он будет выписан из больницы", - сообщили в Минздраве.

В ЦГБ Дербента призвали граждан соблюдать правила личной гигиены и не верить "сомнительным источникам информации, сеющим панику". "Коронавируса в Дербенте на 22 марта нет", - сказано в сообщении, опубликованном сегодня на странице больницы в Instagram.

Об отсутствии зафиксированных случаев коронавирусной инфекции сегодня также сообщило РИА "Дагестан". Со ссылкой на региональные управления Роспортребнадзора и Минздрава агентство проинформировало, что "в Дагестане на текущий момент не зафиксирован ни один случай заражения вирусом COVID-19". В соседних республиках, Чечне и Ингушетии, также "зафиксированных зараженных нет".

Новости о распространении коронавируса публикуются на тематической странице "Кавказского узла" "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Махачкалинка пожаловалась на безразличие врачей к угрозе коронавируса", "Жители Дагестана заметили рост спроса на продукты в связи с коронавирусом", "Жители Северного Кавказа сочли разумными рекомендации по сокращению пятничных молитв". 

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