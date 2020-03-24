Более 450 жителей Дагестана помещены в карантин из-за угрозы коронавируса

24 марта 2020, 22:41

В изоляцию отправлены 454 человека, все они приехали в Дагестан из эпидемиологически неблагополучных по коронавирусу регионов и стран.

Как писал "Кавказский узел", с 19 марта в Дагестане введен режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Муфтият Дагестана призвал имамов мечетей сократить время проведения пятничных обрядов и проводить санитарную обработку мест массового скопления людей. Махачкалинка, побывавшая в Италии, пожаловалась на безразличие врачей к угрозе коронавируса. 22 марта стало известно, что два человека находятся на карантине в Дербенте после поездки в Азербайджан.

19 марта режим повышенной готовности в связи с коронавирусом был введен во всех южных регионах России. Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, размещены в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу "Кавказский узел" собрал в справке "Коронавирус. Горячие линии".

В изоляции находится 454 человека, все они прибыли из эпидемиологически неблагополучных по коронавирусу регионов и стран, сообщил сегодня Минздрав Дагестана на своем сайте. В случае проявления у них симптомов заражения их госпитализируют в центр инфекционных болезней в изолированные палаты, отмечает ведомство.

Шесть пациентов находятся в обсервации (медицинское наблюдение в условиях изоляции, - прим. "Кавказского узла"), их тщательно обследуют на коронавирус. "Помимо экспресс-анализов биоматериал отправляют в центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирске или в Москве", - следует из сообщения министерства. По данным Минздрава, на 24 марта в Дагестане нет подтвержденных случаев коронавируса.