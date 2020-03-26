МВД наказало полицейского по жалобе волгоградских активистов

26 марта 2020, 12:25

Майор полиции Крупиневич получил устный выговор за то, что не представился участникам одиночных пикетов в Волгограде и запрещал снимать себя на видео.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 декабря 2019 года пять активистов штаба Навального и Либертарианской партии России провели в Волгограде серию одиночных пикетов. Они протестовали против изъятия силовиками техники из московского офиса Фонда борьбы с коррупцией и отправки сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова в армию. Сотрудница местной администрации требовала от протестующих прекратить пикеты, но они отказались.

26 декабря 2019 года сотрудники Фонда борьбы с коррупцией отказались открывать двери офиса в Москве, когда туда явились силовики, после чего те распилили дверь болгаркой и ворвались внутрь. Главу ФБК Алексея Навального задержали. После обыска из офиса была вынесена вся техника, параллельно сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов был отправлен в воинскую часть на Новой Земле. Обыск был связан с расследованием ФБК "Он вам не Димон", посвященном тогдашнему премьер-министру России. В 2017 году это расследование спровоцировало антикоррупционные митинги по всей стране, в том числе в ЮФО и СКФО.

Активист либертарианской партии Никита Демидович, пожаловавшийся после серии декабрьских одиночных пикетов на сотрудника полиции, получил сегодня ответ из волгоградского управления МВД. В своей жалобе, поданной 22 января, Демидович заявил, что майор Крупиневич не представился, когда подошел к одному из протестующих. Решив, что полицейский нарушает закон, Демидович стал снимать происходящее на видео. Крупиневич потребовал съемку прекратить и предъявить документы, указано в жалобе.

Согласно проведенной МВД проверке, Крупиневич находился на службе без нагрудного знака, при обращении к Демидовичу действительно не назвал звание, должность и фамилию. Сам майор Крупиневич сообщил, что выйдя и военного комиссариата, не надел куртку и значок, но пикетчику представился. Однако через некоторое время к нему стали подходить другие люди, ведущие видеосъемку, которые также требовали представиться. "В ответ на это он сказал, что уже представился и попросил их прекратить провокации и съемку. Затем он обозначил, что снимать его нельзя, выкладывать запись с сотрудником полиции в общий доступ можно только с разрешения пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области. При этом он вел себя с гражданами корректно, хотя они его всячески провоцировали. В своей жалобе данные граждане исказили все в свою пользу", - приводятся объяснения полицейского в заключении о служебной проверке от 5 марта, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

В документе поясняется, что сотрудник полиции обязан назвать свои должность, звание и фамилию, а также носить нагрудный знак, который позволяет идентифицировать его. Представляться полицейские должны и тем гражданам, которые ведут фото- и видеосъемку. Запрещать снимать себя силовики не должны хотя обнародование и дальнейшее использование их изображения в сети интернет и других источниках допускается только с их согласия.

УМВД сообщило Никите Демидовичу, что ему объявлен публичный выговор в устной форме. Активист считает, что устного выговора недостаточно. "Если бы это было письменное взыскание, думаю, это имело бы больший вес. Но, тем не менее, это уже что-то, потому что, насколько мне известно, на такие жалобы даже не отвечают или отвечают отписками", - сказал Никита Демидович корреспонденту "Кавказского узла".

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального", материалы о давлении на активистов - на странице "Преследование активистов". В материале "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, непосредственно связанных с Кавказом.