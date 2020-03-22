Волгоградцы поддержали пикеты против поправок в Конституцию

22 марта 2020, 21:03

Восемь активистов провели одиночные пикеты в центре Волгограда, протестуя против поправок к Конституции. Прохожие, поддержавшие пикетчиков, намерены голосовать против инициированных властями конституционных изменений.

Как писал "Кавказский узел", 12 марта четыре активиста вышли на одиночные пикеты в Волгограде с требованием отказаться от конституционной реформы. Инициированное президентом изменение Основного закона направлено против сменяемости власти, заявили участники акции протеста и поддержавшие их прохожие.

11 марта закон о конституционных поправках был принят обеими палатами Федерального Собрания. 14 марта его подписал президент России, после чего документ был направлен в Конституционный суд для проверки на соответствие действующей Конституции. 16 марта Конституционный суд одобрил поправки. Общенародное голосование по пакету конституционных поправок намечено на 22 апреля.

Восемь волгоградцев сегодня днем приняли участие в одиночных пикетах против поправок в Конституцию. Акция протеста прошла в течение полутора часов на Аллее Героев и возле областной администрации. Организатором выступил координатор "Открытой России" в Волгограде Владимир Кругляков, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

К пикету присоединилось несколько местных активистов и жители города. Участники, выстроившись в ряд, поочередно открыли плакаты с надписями: "Нет узурпации власти!", "Нет вечному Путину", "Бойкот путинскому голосованию!", "Нет политической диктатуре", "Обнулись!" и другими. За акцией на расстоянии наблюдали сотрудник полиции и один казак, они предупредили пикетчиков о запрете стоять ближе 50 метров друг к другу.

Волгоградская предпринимательница Елена Осина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что не успела ознакомиться со всеми поправками в Конституцию, потому что "в них 76 страниц".

"Я не читала их полностью, потому что считаю, что все они нужны только для обнуления сроков Путина. Я уверена, что он хочет остаться именно президентом, усилить свою роль. В поправках удивительным образом усиливается роль Госсовета, который неизвестно, что собой представляет. Меня это волнует, вызывает отторжение. Президент, который был до 2008 года и сейчас, – это два разных человека. Сейчас идет полный захват власти, и власть не волнуют наши беды и проблемы. Об этом можно судить по словам о среднем классе с зарплатой в 17 тысяч рублей. Человек живет на другой планете, откуда он может знать наши чаяния", – заявила пикетчица.

Она утверждает, что 22 апреля проголосует "против": "Раньше я игнорировала президентские выборы, была наблюдателем и не голосовала. Но теперь я решила: легитимное голосование или нет, я пойду. Когда придет другая власть, эти поправки могут быть признаны нелегитимными".

"Мы стоим, чтобы люди не боялись, видели, что есть протест и не только в соцсетях", – подчеркнула Елена Осина.

Против поспешности, с которой власть вносит изменения в Конституцию, выступила Елена Шеина. "Я против упоминания Бога в Конституции, против неприкосновенности президента, против того, что все происходит в таком бешеном ритме", – сказала она "Кавказскому узлу".

По ее мнению, "для начала надо было соблюдать ту Конституцию, которая есть". Нынешние же поправки она склонна воспринимать как "пожизненную узурпацию власти".

"Минимальную зарплату и индексацию пенсий можно и без поправок в Конституцию узаконить федеральными законами. Минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум, которые хотят закрепить в Конституции, это все узаконивание бедности. Материнский капитал и прочее – это подачки, которые можно выполнять и без Конституции", – высказалась участница акции протеста.

Активистка Ольга Карпухнова высказалась за бойкот голосования 22 апреля: "Я читала 11 поправок. Я не во всем разобралась, потому что во многих местах набор слов. Мне лично поправки не нужны. Читала о закреплении минимальной пенсии, но в Конституции должно быть закреплено право на достойную жизнь. Я за бойкот голосования, голосовать не пойду, поскольку оно противозаконно".

По словам Владимира Круглякова, он ознакомился со всеми поправками, которые вносились к Основному закону.

"Эти поправки направлены на вечное правление Владимира Путина, это обнуление сроков, усиление президентской власти за счет сокращения власти регионов. В Конституции прописываются ограничения для регионов, в нее вносится право федеральных властей вносить ограничения для муниципальных служащих. Это направлено на ограничение прав субъектов федерации. 22 апреля, если все состоится, собираюсь проголосовать отрицательно", – отметил мужчина.

Пикетчица Полина рассказала "Кавказскому узлу", что все поправки не читала, потому что считает их "в целом незаконными".

"Основную я знаю - обнуление сроков, что означает несменяемость власти. Конституционный суд теперь будет подвластен Путину и правительству. Путин пишет поправки под себя. Пойду ли голосовать 22-го, будет зависеть от ситуации с короновирусом, но планирую сказать "нет", – сказала она, добавив, что "на власть наши пикеты не повлияют, услышали бы хоть жители".

Студент-историк местного вуза Василий Волынский сказал "Кавказскому узлу", что "категорически против поправок Путина в Конституцию".

"Нужно защищать нашу Конституцию 1993 года и бороться за нее. Я против того, чтобы национальное право было приматом над международным. Это может привести к окончательному становлению тоталитарного государства, к судебному беспределу, потому что на права и свободы граждан всем будет окончательно наплевать. Думаю, через год-три у нас будет окончательно железный занавес, границы будут закрыты", – заявил пикетчик.

Он также убежден, что "поправки направлены на отмену независимости и несменяемости судей": "Считаю, что это фундаментальный принцип юриспруденции. Еще с 1860-х годов в Российской империи был установлен принцип несменяемости судей. Это значит, что никто не может повлиять на решение судей, пригрозить им отставкой. Это принцип, который ведет к разделению властей. Но если эта поправка будет принята, у нас не будет отдельной судебной власти".

"Третья, самая сомнительная поправка, это введение непонятного органа – Госсовета, который, к слову, уже был с 2000 года, но теперь его полномочия будут расширяться. В какую сторону – непонятно. Боюсь, может дойти до того, что он и президента будет выбирать, не спрашивая народ, а выборы вообще отменят", – считает пикетчик.

Он отметил, что пока не определился, пойдет ли голосовать 22 апреля: "Выбираю между тем, чтобы это бойкотировать или проголосовать против".

Волгоградец Владислав, работающий в торговой компании, признался, что узнал о пикете из социальных сетей и пришел, несмотря на простуду.

"Давно подписан на Навального, увидел объявление в волгоградском чате. Я ехал по делам, но увидел, что стоят люди, решил, что надо подойти, потому что их совсем мало. Я общаюсь с людьми и прекрасно знаю, что никому не нравится то, что делает Путин, его правление", – высказался он.

Мужчина считает, что "Конституцию нельзя менять". "С самого начала я знал, что они будут подаваться пакетом. Там жалкие подачки в виде индексаций, помощи первому ребенку. Может, кому-то и нравится, что Основной закон, гарантом которого является Путин, превращается в половую тряпку, но мне – нет", – сказал Владислав. Он отметил, что не пойдет на голосование по поправкам, потому что "это имитация демократической процедуры".

Приход активиста Владимира Васильченко прервал пикетирование на Аллее Героев. Он заявил, что тоже намерен встать "неподалеку с плакатом". После небольшого обсуждения основная часть пикетчиков переместилась к зданию областной администрации, а Васильченко встал с плакатами против поправок в Конституцию.

Одиночный пикет на остановке "Комсомольская" провела активистка Наталья Дорожнова, у которой также был плакат против поправок. С другой стороны Аллеи Героев стоял активист Владимир Тельпук с плакатом за сменяемость власти, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

В Волгоградской области одновременно с голосованием за поправки к Конституции 22 апреля пройдет опрос о необходимости возврата к московскому времени. Пользователи Facebook сочли это способом увеличения явки на федеральном голосовании.

Пикет активистов проходил у первой продольной магистрали, мимо ехал транспорт, некоторые машины сигналили им. Проходивший мимо молодой человек, представившийся Дмитрием, сказал корреспонденту, что хоть поправки и не читал, все же имеет свое мнение по этому поводу.

"Нет гарантии, что Путин просидит до 2036 года и не захочет отдать власть дочерям, внукам и правнукам. Он прямо сказал, что Россия еще не готова к его уходу. То же самое неоднократно говорил (президент Белоруссии, – прим. "Кавказского узла") Лукашенко, который до сих пор у власти. Недовольство в обществе будет расти, когда этот мыльный пузырь лопнет, начнутся события, которых я ни свои близким, ни племянникам, ни детям не пожелаю. У нас в истории никогда революционные события не заканчивались пикетами и забастовками, всегда лилась кровь. Мы переживаем начальную стадию возврата к империи", – заявил он.

Молодой человек не намерен идти на голосование по изменению Конституции, потому что считает, что его голос "ничего не поменяет".

Прохожая по имени Елена призналась "Кавказскому узлу", что восхищается гражданской позицией пикетчиков. "Я поправки читала и считаю, что Конституцию нельзя смешивать с какой-то ерундой. Я отвергаю все поправки. Есть Конституция, а есть законы. Зачем в Конституции писать о браках между мужчинами и женщинами, это же детский сад! Почему в Конституции, например, не делают акцент, что все недра принадлежат народу?!" – возмутилась она.

При этом женщина намерена пойти на общенародное голосование, чтобы высказаться против конституционных инициатив власти.

В поддержку пикетчиков также высказалась прохожая Галина Петрова. "Это не изменения, а махинации! Так быстро и комом править Конституцию нельзя. Вот, к примеру, Brexit в Англии долго разъясняли, а нам же ничего не объяснили. Мне нужна Конституция, которая гарантирует права на жизнь, медицину. У меня пенсия 17 тысяч, мне ее не хватает", – посетовала пенсионерка.

Проходивший мимо мужчина, представившийся Виталием, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что подрабатывает в Call-центре, получая зарплату 23 тысячи. "Я, по мнению Путина, выше среднего класса, так как зарабатываю больше 17 тысяч рублей. Сейчас время заболеваний, половина зарплаты уходит на лекарства, к врачам не попасть, потому что нет записи, в поликлиниках к дежурным врачам – огромные очереди, люди занимаются самолечением. Вот об этом надо говорить, внося изменения в Конституцию. А вообще ничего править и не надо, право на лечение и так закреплено, поэтому надо просто выполнять ту Конституцию, которая уже есть", – сказал он, добавив, что голосовать "категорически" не пойдет.

Семейная пара Наталья и Сергей поддержали пикетчиков, потому что считают поправки к Конституции "узурпацией власти".

"Узаконивают минимальную пенсию и зарплату, значит, человек уже не может требовать выше. Хотите много – получите дубину. И это будет законно. Голосовать пойду "против". Нельзя не голосовать", – высказался Сергей.

"Поправки мне читал и объяснял муж. Голосовать мы пойдем "против". У нас есть хорошая Конституция, зачем там поправки? Надо идти на голосование, потому что приведут учителей, чиновников, врачей, солдат, бабушек и дедушек. В итоге 80 процентов будут "за". А если придут такие, как я и проголосуют против, то будет 50 на 50, но даже если меньше, то власти будут видеть, что многие против. Конечно, мы проиграем, подтасовка будет. Но пусть видят, что людям это не нравится", - заявила Наталья.

О необходимости соблюдать законы, прописанные в действующей Конституции, сказал молодой человек, представившийся Константином. Он считает, что предложенные поправки "впопыхах узаконивают вечную власть Путина".

Его спутница Вероника выразила сомнение в том, что новые поправки будут способствовать улучшению жизни простых людей. "Лично меня больше всего беспокоит то, почему люди в нашей стране не могут лечиться, почему невозможно, болея, попасть к врачам, и почему в Конституцию вносятся поправки не об этом, а о том, что, по сути, касается одного человека", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Молодые люди признались, что с поправками еще не ознакомились, но "читали отзывы о них в соцсетях". По их словам, они не будут поддерживать поправки, но пойдут на голосование 22 апреля только в том случае, "если это позволит эпидемиологическая обстановка".

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" эксперты высказали мнение, что принятые поправки к Конституции России продолжают политику упразднения национальных республик, лишают их права на самоопределение, сохранение национальной культуры и языка. Они убеждены, что такая тенденция будет способствовать росту сепаратизма в стране и усилит раскол между властью и обществом.