Участники пикета в Сочи выступили против внесения поправок в Конституцию

22 марта 2020, 04:53

Поправки в Конституцию направлены на узурпацию власти, заявили участники прошедшего в Сочи пикета. По их словам, прохожие поддерживали лозунги о необходимости отменить внесение изменений в основной закон государства.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 марта закон о конституционных поправках был принят обеими палатами Федерального собрания. 14 марта его подписал президент России Владимир Путин. После этого документ был направлен в Конституционный суд для проверки на соответствие действующему Основному закону России. 16 марта закон о конституционных поправках одобрил Конституционный суд.

21 марта с 13.00 до 14.00 мск по инициативе партии "Яблоко" в центре Сочи на улице Навагинской прошел санкционированный властями пикет в рамках всероссийской гражданской акции "НЕТ!" "против конституционного переворота и узурпации власти", передает присутствовавшая на мероприятии корреспондент "Кавказского узла".

По словам организатора акции, председателя краевого отделения партии "Яблоко" Ирэн Ильенковой, "в пикете приняли участие порядка десяти человек". Сотрудника администрации Сочи Татьяна Катаниди, которая наблюдала за пикетчиками, назвала корреспонденту "Кавказского узла" примерно такие же данные. По ее словам, "в акции приняло участие шесть человек из 15 заявленных". Пикет прошел без эксцессов.

Участники акции стояли с плакатами, на которых было написано "Обновление, а не обнуление!", "Обновление сроков - узурпация власти!", "Нет поправкам в Конституцию" и другими.

"Мы вышли на пикет против узурпации власти, чтобы обратить внимание общественности на важность этого вопроса. Мы раздавали листовки против поправок в Конституцию. Пикет получил очень большую народную поддержку", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Ирэн Ильенкова.

По ее словам, на Навагинской в момент проведения пикетов было много народу, многие подходили и брали листовки "не только для себя, но и для близких, для соседей". "Мы раздали около тысячи листовок. Люди горячо поддерживали нас на пикете", - отметила она.

По ее словам, шесть участников пикета - члены "Яблока", постоянных же пикетчиков было семеро. Однако несколько человек присоединились к участникам в ходе акции - "одни узнали о пикете из Интернета, другие, увидев нас на улице, изъявили желание постоять с плакатом".

Участник акции, который не является членом партии "Яблоко, работник сферы гостиничного бизнеса Денис Шеин рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что побудило его прийти на акцию.

"Я считаю своим гражданским долгом громко заявить о своей позиции. Сделать все возможное и что в моих силах, чтобы остановить скатывание нашей страны в прорву абсолютного бесконтрольного деспотизма и диктатуры. Поправки, в том виде, как они были предложены, не должны быть приняты ни в коем случае", - заявил он.

По его мнению, пикет продемонстрировал, что граждане "не готовы принимать подобные инициативы властей. "Наша задача, как граждан, общественных активистов - максимально привлечь внимание общества к происходящему, прийти на участки, громко сказать "Нет" и требовать публикации реальных результатов", - - сказал Шеин.

По словам участника акции, члена партии "Яблоко", врача Евгения Золотова, прохожие фотографировались с пикетчиками, говорили слова поддержки и даже держали их плакаты.

Прохожие, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла", высказали свое мнение по поводу предстоящего голосования. Проведенный опрос не носит характер репрезентативного и отражает только частные мнения жителей города.

40-летний водитель такси Кирилл Волков заявил, что принципиально игнорирует все опросы и голосования, проводимые властями, потому что он им не верит.

53-летняя продавец на ярмарке Ольга Сироткина, напротив, планирует пойти на голосование, "чтобы ее голос никто не украл". При этом она высказались против поправок.

30-летняя Вероника Цветкова отметила высокий уровень коррупции в стране и сообщила, что многие ее знакомые приняли решение уехать из России. При этом она заявила, что не видит смысла идти на голосование.

72-летняя библиотекарь на пенсии Вера Ильешенко также выступила против поправок. "Сначала пенсионная реформа, которая сделала наш нищий народ не только дополнительно бедным, но и больным. А теперь выгодные богатым поправки в Конституцию", - считает она.

При этом она отметила, что примет решение, идти или не идти на голосование, если сможет ознакомиться с официальным порядком его проведения и выяснит, "какое значение голосование будет иметь на уже принятое властями решение о внесении этих поправок". "Нигде не могу найти ответы на эти два вопроса. Если они будут опубликованы, а значит легализованы, то когда ознакомлюсь с ними, приму решение, идти или не идти на голосование", - заявила Ильешенко.

Напомним также, что открытые письма президенту России с отказом поддержать поправки в Конституцию в связи с "отсутствием диалога власти и общества и преследовании граждан страны по политическим мотивам" написали представители ингушских тейпов Оздоевых, Бековых, Гагиевых, Хулой, Шаухаловых, Торшхоевых и Аушевых.

Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики ранее назвали изменение Конституции России переходом от федерализма к унитарности государственного устройства.

"Кавказский узел" опубликовал полный текст законопроекта "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". Новости о протестах против инициированных президентом конституционных поправок публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Конституция Путина".