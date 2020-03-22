Ростовчане на митинге потребовали отменить поправки в Конституцию

22 марта 2020, 16:08

Власти России должны отменить принятые поправки в Конституцию и отказаться от всероссийского голосования по ним, заявили участники сегодняшнего митинга в Ростове-на-Дону.

Как писал "Кавказский узел", 21 марта в Сочи прошел пикет, участники которого выступили против внесения поправок в Конституцию. Ранее аналитики назвали изменение Конституции России переходом от федерализма к унитарности государственного устройства.

11 марта закон о конституционных поправках был принят обеими палатами Федерального собрания. 14 марта его подписал президент России, после чего документ был направлен в Конституционный суд для проверки на соответствие действующей Конституции. 16 марта Конституционный суд одобрил поправки. На 22 апреля намечено общенародное голосование по пакету конституционных поправок.

Митинг против поправок в Конституцию, который прошел сегодня в парке Строителей в Ростове-на-Дону, собрал, по данным организаторов, более 100 человек, в том числе представителей партий «Яблоко», "Парнас", «Гражданская инициатива», а также движений "Солидарность" и "За новый социализм», передал корреспондент «Кавказского узла», присутствовавший на мероприятии.

Участники держали в руках плакаты с надписями "Обновление, а не обнуление!", "Поправкам Путина нет – Конституция не винегрет!", "Нет поправкам!" и другие. Акция проходила в немноголюдном месте и не привлекла внимания прохожих. Полицейских на митинге было не менее десятка, кроме того, митингующих снимали на видео люди в гражданской одежде с одинаковыми видеокамерами.

Выступающие озвучили разные мнения по поводу голосования 22 апреля. Так, активистка Лидия Ольшанская призвала принять участие в голосовании и проголосовать против поправок, а представитель городского штаба Навального Леонид Санкин предложил бойкотировать голосование.

Участники митинга приняли резолюцию, в которой потребовали от федеральных властей отменить поправки в Конституцию, отказаться от всероссийского голосования 22 апреля и провести досрочные перевыборы в Госдуму и региональные заксобрания, одобрившие поправки.

Принятые поправки к Конституции России продолжают политику упразднения республик, лишают их права на самоопределение, сохранение национальной культуры и языка, считают опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. Такая тенденция будет способствовать росту сепаратизма в стране и усилит раскол между властью и обществом, предположили они.

Участники митинга, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла", выразили разное отношение к голосованию 22 апреля. "Я не уверена, что нужно идти и голосовать: получается, что ты своим присутствием соглашаешься с тем, что этот «плебисцит» легитимен", - сказала, в частности, участница акции Мария Клочко.

Сотрудница общественной организации «Быть услышанным» Жанна Пшихопова озвучила готовность идти на голосование. "Я против всех поправок, категорически против, я против пожизненного царствования президента, это просто даже неприлично. Мы читали [полный текст поправок] в своей организации, разбирали их, и мне не понравилось все. 22 апреля я пойду на участок и скажу свое жесткое «нет»", - сказала она.

Текст закона "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

Аналогичное мнение высказал ростовчанин Виктор Селютин. "Я все-таки склоняюсь к тому, что нужно прийти и проголосовать против. [...] Обнуление сроков президента - это вообще чудовищная наглость, конечно. Некоторые ожидали, но я не думал, что это произойдет", - сказал он.

Сторонник движения «За новый социализм» Андрей пока не решил, идти ли на голосование. "Считаю, что люди должны высказать свое мнение насчет происходящего. Все поправки - это просто дополнение к одной: обнулению сроков Путина. Зачем в Конституцию писать, что надо проиндексировать пенсии? Это и так понятно. Конституция - это документ прямого применения, и туда не вписывается такое. Насчет 22 апреля я пока не решил, пойду или нет, потому что это не имеет никакого смысла - юридически все уже оформлено, а наше слово никакой роли не играет", - высказал свое мнение.

Ростовчанин Михаил Иванов против поправок, но решил не идти на голосование 22 апреля. "Я на выборы уже восемь лет не хожу, и 22 апреля голосовать не вижу смысла - власти все равно решат, как хотят", - сказал он. "Считаю, что надо бойкотировать голосование, я против обнуления", - согласился участник движения «Левый блок» Василий.

Прохожая, представившаяся Аксиньей, сказала корреспонденту "Кавказского узла", что планирует идти ли на голосование. "Пока что полным текстом поправок я не интересовалась, попробую почитать ближе к дате. Слышала о запрете на двойное гражданство чиновникам - это мне нравится, а обнуление сроков - не очень. Голосовать пойду", - сказала женщина.

Новости о протестах против инициированных президентом конституционных поправок "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Конституция Путина".