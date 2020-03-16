Участники митинга в Волгограде призвали остановить вырубку деревьев

16 марта 2020, 00:55

Власти Волгограда проводят массовую вырубку взрослых деревьев, часть зеленых насаждений гибнет из-за грубой обрезки крон, а саженцы не приживаются, заявили горожане на митинге. Прохожие назвали варварскую вырубку деревьев более актуальной темой для митинга, чем политические требования.

Как писал "Кавказский узел", жительница Волгограда Екатерина Федорова 4 марта опубликовала на сайте Change.org петицию против вырубки деревьев в городе. Поводом для этого послужила обрезка городской администрацией деревьев, проводимая, по мнению Федоровой, ненадлежащим образом. В городе вырубаются здоровые деревья, варварская обрубка приводит к их болезням, санитарными опилами занимаются люди, не прошедшие специальную подготовку, заявили волгоградцы на сходе 6 марта.

На площади Металлургов в Волгограде 15 марта состоялся митинг, организованный "Коммунистами России". Участники акции, посвященной предстоящим изменениям в Конституцию России, потребовали от властей "проведения экономической политики в интересах народа". К митингу также присоединились активисты, которые традиционно критикуют российские власти. Митингующие держали плакаты с надписями "Бойкот Путинскому голосованию!", "Мозги им надо поменять, а не Конституцию нашу. Путин" и другие. Всего в акции протеста приняли участие не менее 25 человек, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Среди митингующих оказались и те, кто пришел высказать свое несогласие с экологической ситуацией в Волгограде, в частности с обрезкой деревьев. Именно эта тема митинга была заявлена и растиражирована в соцсетях, рассказала Ольга Карпухнова.

"Я приехала на митинг по поводу варварской обрезки деревьев и состояния города. В соцсетях обещали пригласить сюда главу города и депутатов. Но вообще я сюда не хожу, бунтовать в загончике – это не моя политика", - призналась активистка.

По ее мнению, "нигде в мире такого нет, чтобы большой ствол обрезали так низко". Более того, отмечает Карпухнова, "спил даже не замазывают".

"Если проехаться по Комсомольскому мосту, очень хорошо видно, как изуродовали деревья, и сейчас они усыхают, они не обросли ветками и превращаются в пни. Так уничтожается зелень. У моего дома в Дзержинском районе раньше жили соловьи, сейчас деревья вырубили, под окнами сделали стоянку, но зеленые насаждения не восполнили. Я сама высаживала там акации, но когда они вырастут? Есть вопрос и с поливом. Очень назрело создание общественной комиссии по этому вопросу, я с удовольствием войду туда, чтобы сделать город комфортным и зеленым", - сказала она.

Участница митинга Галина Бунина подтвердила, что пришла на митинг именно по вопросу вырубки зеленых насаждений в городе.

"Когда у нас в городе стали вырубать деревья в центральном парке культуры и отдыха, "Зеленые" ратовали за то, чтобы это остановить, но парк все же вырубили. Обрубленные деревья можно увидеть уже на этой площади, такая же картина и в других районах города. В дереве главное даже не тень, листовая пластина работает как фильтр, как губка, она забирает всю дрянь. И тополя, и вязы, которые критикуют, прекрасно очищают воздух. Если не выбить у этих дровосеков экономическую выгоду, они так и будут рубить", - сказала женщина.

Она предложила тщательней проверять, "откуда любители мангалов и каминов берут дрова": "На народной ярмарке недавно торговали дровами прямо с тележки. Этих продавцов также нужно проверять – где они берут товар? Если не прекратить такой бизнес, они побреют нам все".

"Новые деревья, которые высаживают, сразу же засыхают, потому что никакого полива нет. Взять, например, парк, который рядом с этой площадью, или парк Гагарина", - добавила Галина Бунина.

Жительница Советского района Волгограда Елена Ковалева приехала на митинг с мужем, ожидая, что речь пойдет именно о вырубке зеленых насаждений. Она отметила, что вырубка деревьев в ее районе началась на улице Казахской. Волгоградцы, возмущенные ситуации. подняли тему в соцсетях.

"Мы, инициативная группа жителей, регулярно сажаем деревья в городе. Например, в Агашинском сквере после согласования с администрацией мы высадили клены, сажали и в других местах, и у себя во дворе. За свой счет покупаем саженцы, ухаживаем и вдруг видим, что у нас большие прекрасные деревья начинают вырубать. Я иду на работу и вижу, что просто трактором едут по деревьям. Я начинаю вставать перед этим трактором и кричать: "Ну что вы делаете? У вас же есть дети и семьи. Вы же будете дышать этим воздухом", меня не слушают и отворачиваются, как от назойливой мухи. Я пишу про это в соцсетях, со мной связывается администрация и сажает саженцы-прутики. Выживут они или нет, неизвестно", - посетовала женщина.

Она предположила, что саженцы могут закупаться по цене, которая намного ниже той, которая указана в бюджетной ведомости. "Деревьев теперь нет. Раньше дети и старики, проходя по этой улице, старались летом держаться в их тени, а сейчас там раскаленная плитка, там не осталось тени вообще. После того как посадили деревья-прутики на Казахской, в соседнем дворе за раз срубили 24 дерева. Их не опилили, а срубили под корень, это было в августе", - заявила Елена Ковалева.

Женщина напомнила о вырубке деревьев в парке "Баку" на площади Возрождения, а также в парке Вдовий на Мамаевом кургане. "Я приезжала туда, мне говорили, что пилят больные деревья, я сфотографировала пеньки – это были здоровые деревья, ни короеда, ни других болезней там не было. Можно же было облагородить эти деревья или посадить под ними новые. Так делают в Пятиморске Калачевского района, волгоградцы едут туда посмотреть на этот парк. Это обидно для слез. Одно дерево дает кислород на троих человек", - высказалась участница митинга.

Сестры Татьяна и Наталья также проживают в Советском районе и приехали на акцию протеста, "чтобы обсудить вопрос зеленых насаждений".

"Я сделала фотографию у нефтяного колледжа: там, а также рядом во дворах покромсали все деревья. Это произошло недели две назад, спилили очень быстро, люди даже не успели опомниться. Мы подходили, спрашивали, работники сказали, что им поручили, но никаких документов они не показывают. Причем все деревья здоровые, это видно по срезу. Мы хотим пойти в администрацию Советского района узнать, кто дал эту команду. Мы также сходим к депутату. Думаю, надо создавать какое-то объединение по этому вопросу", - сказала Татьяна.

"Я согласна с санитарной обрезкой деревьев, но такая жестокая обрезка недопустима, они потом не восстанавливаются. Ситуация с зелеными насаждениями в городе аховая, деревья сажают, но не поливают. У нас рядом с домом посадили в сквере деревья в июне, но кто сажает в июне в нашу жару? Половина деревьев погибла", - рассказала Наталья.

О хаотичной вырубке деревьев заявил участник митинга Борис Пылин. "Я сначала думал, что так на Советской, где возмущались местные жители, но это повсеместно. Я написал письмо мэру Волгограда Виталию Лихачеву с требованием прекратить обрезку и организовать нормальный полив деревьев. В Волгограде утверждены правила ухода за деревьями, которые предусматривают полив деревьев не менее шести раз в сезон. У нас этого не делают. Я подозреваю, что деньги, выделяемые на это, присваиваются. Я обратился к прокурору города с таким же требованием. Через неделю он ответил, что переслал мое обращение в прокуратуру Центрального района для рассмотрения вопроса, ответа пока нет", - рассказал мужчина.

Он убежден, что экологическая обстановка в Волгограде требует вмешательства прокуратуры и Следственного комитета. "Властные органы и органы правопорядка не хотят проверять друг друга. Депутаты же находятся в стороне, хотя они могли бы поручить контрольно-счетной палате провести проверку, но не делают этого", - добавил Пылин.

Опрошенные "Кавказским узлом" прохожие также заявили, в что в городе катастрофически не хватает зеленых насаждений.

"Абсолютно правильная тема, - сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Дзержинского района Алла. – У нас в районе остановки Хорошева есть сквер, там стоят столбики, которые когда-то были деревьями. Смотреть страшно. Я бы присоединилась, но вижу политические плакаты".

"Под знаменами стоять не в моем характере, к тому же считаю, что если стоять, то отстаивать нужно именно местные проблемы, - сказал корреспонденту житель Краснооктябрьского района Станислав. – Вот вырубка деревьев – действительно очень острая тема, тем более в нашем засушливом климате. Очень страшно смотреть на обрубки деревьев, которые могли бы давать тень летом. Не думаю, что решения о вырубках принимают специалисты, скорее всего, безразличные люди, которым все равно, что деревья растут десятки лет".

Ситуацию также прокомментировал студент местного вуза Алексей: "Деревья очень жалко. Я летом выезжал на посадку деревьев в Волго-Ахтубинскую пойму, там сажали дубы. Но что происходит с городскими деревьями, непонятно. Везде торчат обрубки, и никто не объясняет, почему так делают. Зомби-апокалипсис какой-то. Я на Красном живу, здесь на каждом шагу такая картина".

Тему митинга - защита деревьев и зеленых насаждений - поддержал и житель Краснооктябрьского района Волгограда Олег Ветров. "Тема про деревья – та, на которой надо митинговать. Это не политика, где мало что от нас зависит. Рубка деревьев в парках началась давно, вспомните парк ЦПКО или парк у Мамаева кургана, где вырубили не один десяток деревьев. А если что-то и сажают, то это слабые саженцы, которым надо много лет, чтобы вырасти и стать полноценным деревом", - сказал он "Кавказскому узлу".

Жительница Дзержинского района Ольга Арбузова призналась, что присоединилась бы к пикетчикам, но видит только политические плакаты. "Вот акции по поводу дикой вырубки деревьев как раз и нужны. Я живу в доме по улице Жукова. На этой неделе дровосеки обкорнали нам все деревья. Теперь летом будем под палящим солнцем. Ни о каких парках в городе говорить не приходится. Везде вырубили деревья, понасажали молодые саженцы, которые забывают поливать", - сказал она.

На 00.55 мск петиция Екатерины Федоровой "Остановим вырубку акаций на улице Советская в г. Волгограда" собрала 187 подписей.

В начале ноября 2019 года опрошенные "Кавказским узлом" экологи заявили, что сброс неочищенных сточных вод на землю в поселке Светлый Яр может привести к распространению инфекционных заболеваний и заражению почвы. Активисты общественной организации обратились к губернатору Волгоградской области с просьбой выяснить судьбу денег от продажи труб демонтированного канализационного коллектора, который принадлежит муниципалитету.