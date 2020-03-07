Волгоградцев возмутила обрезка деревьев в городе

07 марта 2020, 03:27

В городе вырубаются здоровые деревья, варварская обрубка приводит к их болезням, санитарными опилами занимаются люди, не прошедшие специальную подготовку, заявили волгоградцы.

Жительница Волгограда Екатерина Федорова опубликовала 4 марта на сайте Change.org петицию против вырубки деревьев в городе. Поводом для этого послужила обрезка деревьев администрацией, проводимая, по мнению Федоровой ненадлежащим образом. "Это вырубка деревьев, завуалированная под обрезку. Уважаемые жители города, деревьям расти не один год, мы не должны оставаться равнодушными к этому уничтожению", – написала, в частности, она в своем обращении.

На 01.00 мск 7 марта документ подписали 113 человек.

Жители улицы Советской в Волгограде провели 6 марта сход. "Эта тенденция в Волгограде много лет. И если вязы еще как-то обрастают, то, например, акации и белые тополя вообще не переносят обрезку и погибают. (…) Такие обрезки заканчиваются гибелью деревьев. На улице Мира была большая акация, два года назад ее также обрезали. Она простояла, засохла. Деревья требуют своевременного полива, поливочная система в Волгограде отсутствует уже лет пятнадцать. Я написала заявление в администрацию. Соседи тоже написали на сайт администрации. Мы хотим сохранить нашу улицу Советскую, которую пока еще не до конца вырубили", – рассказала после схода корреспонденту "Кавказского узла" Екатерина Федорова.

Она добавила, что 27 февраля в начале улицы Советской были обрезаны несколько десятков деревьев, акации и тополя, ранее аналогичная обрезка была на улице Чуйкова. "На Чуйкова в парке тополей с пухом нет, там совсем другой сорт", – сказала Федорова.

На улицах Советская и Чуйкова у некоторых деревьев спилены кроны, места спилов замазаны краской, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на месте.

Обращение против грубой обрезки деревьев направил в прокуратуру и администрацию города волгоградский активист Борис Пылин. "Не то, чтобы вырезали сухие наклонившиеся ветки, а просто срезали кроны. Эти деревья все пропадут. После такой обрезки они очень сильно болеют и обрастают тонкими ветками. Как я подозреваю, это делается для того, чтобы не производить уборку листьев и не тратить ресурсы. (…) Должны создаваться комиссии, куда вошли бы жители домов, близ которых производят обрезку, это должно согласовываться с жителями. Но никого не спрашивают", – сказал Пылин корреспонденту "Кавказского узла".

"У нас в городе полноценных природных парков нет, есть или скверы, или развлекательные парки. В Центральном парке культуры и отдыха вырубили деревья. При такой обрезке деревья не выполняют и свою защитную функцию. Сегодня я проезжала по 7-й Гвардейской, там закрашенные зеленой краской пеньки – то, что осталось после спиленных деревьев", – сказала корреспонденту жительница Волгограда Инна Бубликова.

Волгоградцы считают проблему нехватки зеленых насаждений в городе острой. "С учетом того, что наш город расположен в степной зоне, где жаркая погода сопровождается постоянными ветрами, обилием пыли, озеленение города должно быть приоритетным направлением в работе чиновников. Однако они пошли по иному пути. Даже обрезка ведётся в нарушение установленных правил. Деревья начинают болеть и, соответственно, живут меньше. Посаженные вместо срубленных, новые саженцы растут долго и большое их количество не принимается из-за ненадлежащего ухода. Погулять в тени деревьев жарким летом у нас в городе уже практически негде – деревьев либо нет, либо они только посажены. Горожане против такого положения дел, но прислушиваться к их мнению никто не собирается", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Ольга Панферова.

Пользователи соцсетей присоединились к критике обрезки деревьев. "Благоустроители"-дровосеки в Волгограде породили депрессивное социально-психологическое отношение к своему городу. Абсолютно не понятно, почему принимающие решения о пилке деревьев игнорируют эту проблему. (…) Что делать в этих условиях тем, кто страдает от уничтожения легких города", – написал 5 марта на своей странице в Facebook профессор Волгоградского государственного университета Андрей Макаров.

"Пора собираться, что-то делать. Я написал в администрацию. Давайте неравнодушные объединяться и предлагать, что делать", – написал в комментарии к посту Макарова пользователь Степан Голич.

Обрезка деревьев должна производиться по санитарным нормам, грубый опил недопустим, подчеркнули экологи. "Есть такое понятие как санитарная рубка. Обязательно должны убирать сухостой. Если беспредельно опиливают здоровые деревья – это, конечно, неправильно. Зеленые насаждения несут не только декоративную функцию и тень, они поглощают пыль, это шумоизоляция, некоторые деревья выделяют фитонциды. Если их кромсают, конечно, такого не должно быть. Специалисты должны оценивать состояние зеленых насаждений и принимать решение", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" эколог Анастасия Сергеева.

Вместо грубого опила в Волгограде стоит увеличивать количество зеленых насаждений. "В Волгограде резко континентальный климат, деревьев городу не хватает, озеленение нужно увеличивать. Когда нет возможности посадить новое дерево, пытаются омолодить старые. Это возможно делать, но это от лукавого, потому что больные деревья нужно выкорчевывать", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель регионального отделения общественного объединения "Зеленый патруль" Ярослав Князев.

"Обрезка нужна, но она должна проводиться по санитарным правилам. По-хорошему, зараженные деревья нужно не просто спиливать – их нужно выкорчевывать. Пилу, которую использовали для спилки зараженного дерева нельзя использовать для обработки здорового дерева, но я нигде не видел, чтобы у нас так себя вели, поэтому деревья заражают", – добавил эколог.

Грубая обрезка деревьев является следствием отсутствия знаний о том, как нужно ее правильно выполнять. "Санитарная обрезка очень нужна, она полезна. (…) У нас мало специалистов, нет обучения исполнителей. У нас в основном это делают службы, у которых нет ни образования, ни навыков, они рубят как видят, поэтому деревья вымирают. Такие обрезки идут по городу беспорядочно, они плохи тем, что после уничтожения веток вырастают новые, у которых слабый иммунитет. Это приводит к тому, что ветки становятся слабые и хрупкие, и это приводит через несколько лет к гибели дерева", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" инженер садово-паркового ландшафтного строительства Татьяна Рассолова.

"Глубокая обрезка в принципе нужна лишь в некоторых случаях, она нужна, когда дерево усыхает, при его физиологическом старении, при создании декоративности или аварийной опасности дерева. Омолаживающая обрезка – это условное обозначение, дерево омолодить нельзя. Она делается у нас повсеместно и ежегодно без учета возраста дерева, его породы. Чем дерево старше, тем бережнее к нему надо относиться с обрезкой. Невооруженным глазом видно, что обрезают непрофессионалы, поэтому люди и возмущаются", – добавил Рассолова.

В мэрии Волгограда сообщили, что деревья обрезаются с целью санитарной обработки и омоложения. "Омолаживающее кронирование деревьев во всех районах Волгограда проводится ежегодно. Омолаживающая обрезка необходима для стимуляции роста молодых побегов, создающих новую крону дерева. В этой работе агрономы руководствуются требованиями ряда научных и нормативных документов. (…) Решение о необходимости проведения кронирования принимается на основании обследования зеленых насаждений агрономами-дендрологами", – сказано в ответе Управления по взаимодействию со СМИ администрации Волгограда на запрос "Кавказского узла".

Помимо омолаживающей в городе осуществляется санитарная обрезка. "Обрезке подлежат насаждения, растущие вдоль проезжей части, чья крона задевает линии электропередачи и может привести к отключению, а также закрывает дорожные знаки и светофоры, что может спровоцировать ДТП", – пояснили в администрации.