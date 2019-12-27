Волгоградские соратники Навального потребовали прекратить давление на Фонд борьбы с коррупцией

27 декабря 2019, 21:37

Пять активистов штаба Навального и Либертарианской партии России провели сегодня в Волгограде серию одиночных пикетов против изъятия силовиками техники из московского офиса Фонда борьбы с коррупцией и отправки сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова в армию.

Два из прошедших сегодня в Волгограде одиночных пикетов прошли у здания областной администрации и продолжались больше часа. Их провели руководитель местного штаба Навального Евгений Кочегин и волонтер штаба Мария Худоярова. Активисты держали плакат "Руки прочь от ФБК" (Фонда борьбы с коррупцией) и плакат против отправки сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова в армию. "26 декабря в офисе ФБК прошли обыски из-за того, что они отказались удалять фильм «Он вам не Димон». Опять забрали всю технику. Требование у меня простое – просто прекратить эти грабежи", - сказал Евгений Кочегин корреспонденту "Кавказского узла".

26 декабря сотрудники Фонда борьбы с коррупцией отказались открывать двери офиса в Москве, когда туда явились силовики, после чего те распилили дверь болгаркой и ворвались внутрь. После обыска из офиса была вынесена вся техника. Главу ФБК Алексея Навального задержали, сообщила 26 декабря "Медиазона". Расследование ФБК "Он вам не Димон", подготовленное в 2017 году, посвящено премьер-министру России. Оно спровоцировало антикоррупционные митинги по всей стране, в том числе в ЮФО и СКФО.

По словам Кочегина, во время пикета из здания администрации вышел сотрудник Росгвардии и сфотографировал его плакат. "Потом к нам подъезжали еще два наряда полиции. Потом вышла женщина из администрации из отдела по приему обращений граждан. Она просила прекратить пикет и написать наши требования в заявлении. Я ответил, что все мои требования выражены в публичной форме: я требую прекратить грабеж ФБК", - рассказал Евгений Кочегин.

Волгоградцы поддержали пикет, отметил он. "Прохожие спрашивали, что такое ФБК. Кто-то просто «класс» показывал, водители сигналили. Никакой отрицательной реакции не было. Может быть, за исключением чиновников, которые подъезжали на своих Camry - это читалось у них по лицу", - добавил Кочегин.

Пять активистов поддержали сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова

Кочегин сообщил, что позже вышел на пикет у военкомата в Ворошиловском районе города, одиночные пикеты там провели еще четыре человека. Они держали плакаты "Руслана Шаведдинова похитил военкомат", "Призывное рабство как способ политических репрессий. #свободушаведдинову".

В конце октября менеджер проектов Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов был призван на службу в армию. Он не согласился с решением медкомиссии, которая признала его здоровым, и обратился в суд, но не смог добиться решения в свою пользу. 23 декабря силовики взломали дверь в московскую квартиру Шаведдинова, отвезли его на повторное медосвидетельствование, и в тот же день отправили в воинскую часть на архипелаге Новая Земля. Связь с ним у ФБК была потеряна, потому что сотовый оператор приостановил обслуживание его sim-карты, сообщила 25 декабря "Новая газета".

Активисты считают Шаведдинова похищенным, пояснил Евгений Кочегин. "История Шаведдинова касается и меня лично. На меня тоже оказывает давление военкомат. Сначала 1 декабря, потом 15 декабря меня задерживали. 15 декабря мы ехали со съемок сюжета и обнаружили «наружку». Я решил выйти на остановке. Машину, из которой я вышел, обогнали силовики и направились ко мне. Я пошел в другую сторону, обнаружил, что около пяти нарядов идут по разным улицам. Окольными путями я дошел до памятника жертвам политрепрессий, и там меня встретил пятый по счету наряд. Они меня задержали", - рассказал Кочегин.

По словам активиста, на него составили административный протокол за то, что он не предупредил военкомат об отчислении из вуза. "Хотя это вуз должен в течение двух недель передавать информацию, и он передал. Мне вынесли административное предупреждение. Два таких предупреждения дадут право возбудить дело по уголовной статье 328 УК РФ (уклонение от обязательной воинской службы). 25 декабря я подал на военкомат в суд Советского района. Я требую аннулировать предупреждение. Ко мне с повестками не приходили, как положено не оповещали. В ходе оперативно-разыскных мероприятий мне все же вручили повестки, и я по ним хожу в военкомат", - отметил Кочегин.

Волонтер штаба Навального Артем Королев сказал корреспонденту "Кавказского узла", что вышел на пикет, поскольку также считает случай с Шаведдиновым похищением. "Мы хотели, чтобы люди обратили внимание на то, что посреди бела дня в XXI веке в России могут ворваться в квартиру к человеку и увезти на Новую Землю, где сейчас собачий холод и ходят медведи", - сказал он.

"Мы выходили потому, что Руслана Шаведдинова отправили на Новую Землю, как в ссылку, а не в армию, без медкомиссии. При этом предварительно отключили связь. Не дают ему связаться ни с кем. Неизвестно, как и что там", - добавил корреспонденту "Кавказского узла" другой участник пикетов, сторонник незарегистрированной Либертарианской партии России Никита Демидович.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального", материалы о давлении на активистов - на странице "Преследование активистов". В материале "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, непосредственно связанных с Кавказом.