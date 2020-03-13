Абдулмумин Гаджиев раскритиковал в суде доказательства следствия

13 марта 2020, 03:33

Версия следствия строится на протоколе Кемала Тамбиева, который уже отказался от своих показаний, заявил обвиняемый по делу о финансировании терроризма журналист "Черновика" Абдулмумин Гаджиев. Мать журналиста пожаловалась на запрет свиданий с сыном.

Как писал "Кавказский узел", редактор отдела религии дагестанского сайта "Черновик" Абдулмумин Гаджиев с июня 2019 года находится под арестом по делу о финансировании терроризма. Вины он не признает. 12 марта Советский районный суд Махачкалы удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения Гаджиеву до 13 мая.

Абдулмумин Гаджиев вместе с Кемалом Тамбиевым и главой благотворительного фонда "Ансар" Абубакаром Ризвановым обвиняются по делу о финансировании терроризма. Все они отрицают свою вину. По версии следствия, Гаджиев перечислял деньги на счета фондов проповедника Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского), которого следствие считает организатором финансирования террористов через благотворительные фонды под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. По данным "Черновика", уголовное преследование Гаджиева основывается на показаниях Кемала Тамбиева. Однако сам Тамбиев в суде заявил, что дал показания под пытками и отказался от них.

На заседании о продлении ареста Абдулмумину Гаджиеву ходатайство следствия зачитал прокурор Вадим Кильбеханов, который обосновал требование продления меры пресечения тем, что следствие не успевает провести необходимые следственные мероприятия.

Адвокаты потребовали смягчить меру пресечения Гаджиеву

Эти доводы следствия раскритиковал адвокат журналиста Арсен Шабанов, который также заявил о несостоятельности обвинения. "Гаджиеву вменяют то, что он опубликовал информацию о мирной благотворительной деятельности. Фактически получается, что он преследуется за свою журналистскую деятельность", - заявил в суде Шабанов.

В своем выступлении защитник попросил суд оставить ходатайство следствия без удовлетворения и избрать Гаджиеву меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Защита также призвала суд признать недопустимым доказательством отрицательную характеристику, которую на Гаджиева написал участковый уполномоченный со слов соседей журналиста, заявил в суде адвокат Шамиль Магомедов, представляющий интересы Гаджиева по соглашению с Правозащитным центром "Мемориал".

Эту характеристику следствие использует каждый раз, когда просит о продлении ареста. Защита считает её недостоверной. Судья отказал в удовлетворении ходатайства", - говорилось в сообщении на сайте центра 12 марта.

По словам Магомедова, следствие за время ареста Гаджиева не представило суду весомых доказательств вины журналиста. Адвокат указал, что в материалах дела упоминаются показания засекреченного свидетеля, который, в свою очередь, ссылается на слова третьего лица.

Магомедов также обратил внимание суда на идентичность следственных действий, перечисленных в последних ходатайствах о продлении меры пресечения, при том что выполнить определенные следственные действия из упомянутого в ходатайстве списка, по словам адвоката, не составляет труда. "Мы просим отказать в ходатайстве следствию и избрать более мягкую меру пресечения Гаджиеву", - заявил Магомедов в суде.

Гаджиев заявил о необоснованности доказательств следствия

В своем выступлении в суде Абдулмумин Гаджиев раскритиковал те доказательства, на основании которых построено обвинение и избирается мера пресечения.

В частности, он упомянул, что следствие опирается на протокол допроса Кемаля Тамбиева, на основании которого был задержан сам Гаджиев. "Допрос Кемала Тамбиева, произошедший поздно ночью 14 июня, стал основанием для моего задержания рано утром 14 июня", - заявил Гаджиев, добавив, что Тамбиев отказался от этих показаний, и его заявление об этом выделено в отдельное производство.

Гаджиев также подверг критике второе доказательство, "на основании которого ему раз от разу продлевают срок содержания под стражей". "Рапорты (оперативных сотрудников) являются лишь сообщением о преступлении. Они сами должны быть проверены. Они не могут быть основанием для задержания человека и тем более не могут быть основанием для продления меры пресечения с 9 до 11 месяцев ", - отметил Гаджиев.

Журналист также раскритиковал допросы оперативных сотрудников и засекреченных свидетелей, на которых ссылается следствие в своем ходатайстве.

Активисты в Махачкале еженедельно проводят серии одиночных пикетов с требованием прекратить уголовное преследование Абдулмумина Гаджиева. Последняя такая акция прошла в Махачкале 9 марта.

За время ареста с Гаджиевым не было проведено ни одного следственного мероприятия, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" после заседания Шабанов. По его словам, защита журналиста намерена обжаловать решение суда о продлении ареста.

Защита не может добиться свиданий Гаджиева с матерью

Родственники Абдулмумина Гаджиева, а также других обвиняемых по этому делу, до сих пор не могут получить свидания с ним, сообщила мать арестованного журналиста Загидат Алиева. По ее словам, в последний раз она встречалась с сыном в ноябре 2019 года.

Защитник Гаджиева Ахмед Ахмедов еженедельно посещает своего подзащитного, который, по словам адвоката, не жалуется на условия СИЗО.

Запрет на свидания родным Гаджиева защитник корреспондента Шамиль Магомедов связал с реакцией следователей на частые упоминания о деле в масс-медиа. Каких-либо действенных механизмов, способных влиять на следователей в этом вопросе, нет, пояснил адвокат. "Предоставление свиданий - это лишь право следователя, а не обязанность. Эффективных механизмов заставить следователя (разрешить) свидания нет", - пояснил адвокат.

Ранее мать Абдулмумина Гаджиева уже жаловалась на то, что следствие не разрешило родным свиданий с журналистом, По ее словам, неоднократные обращения к следователям, ведущим дело ее сына, не увенчались успехом.

Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова, указали участники онлайн-дискуссии на "Кавказском узле", состоявшейся 27 июня 2019 года. Подробнее о деле Гаджиева говорится в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".