Суд продлил арест Абдулмумину Гаджиеву

12 марта 2020, 19:53

Советский районный суд Махачкалы удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения журналисту "Черновика" Абдулмумину Гаджиеву до 13 мая.

Как писал "Кавказский узел", редактор отдела религии дагестанского сайта "Черновик" Абдулмумин Гаджиев с июня 2019 года находится под арестом по делу о финансировании терроризма. Вины он не признает. Верховный суд Дагестана 27 января отказался удовлетворить апелляцию на арест журналиста, оставив его под стражей до 13 марта.

На судебном заседании по делу Абдулмумина Гаджиева сегодня присутствовали родственники, друзья и коллеги журналиста. Сторону защиты представляли адвокаты Ахмед Ахмедов, Арсен Шабанов и Шамиль Магомедов, сторону обвинения - прокурор Вадим Кильбеханов. В суде был и сам Гаджиев. Журналист выглядел бодрым, шутил, благодарил за поддержку коллег и друзей, прибывших на процесс, передал корреспондент "Кавказского узла".

В начале заседания суд удовлетворил ходатайство защиты и разрешил фото- и видеосъемку. После оглашения ходатайства следствия и выступления защиты Гаджиеву было дано последнее слово. Затем суд удалился в совещательную комнату, а вернувшись, объявил решение продлить ему меру пресечения в виде ареста до 13 мая 2020 года.

По делу о финансировании терроризма, помимо Абдулмумина Гаджиева, были арестованы Кемал Тамбиев и Абубакар Ризванов. Сегодня в Советском районном суде Махачкалы прошло заседание и по делу Ризванова. Он также оставлен под стражей на два месяца - до 13 мая.

Активисты в Махачкале еженедельно проводят серии одиночных пикетов с требованием прекратить уголовное преследование Абдулмумина Гаджиева. Последняя такая акция прошла в Махачкале 9 марта.

Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова, указали участники онлайн-дискуссии на "Кавказском узле", состоявшейся 27 июня 2019 года. Подробнее о деле Гаджиева говорится в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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