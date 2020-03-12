12 марта 2020, 19:13

Абубакар Ризванов оставлен под стражей на два месяца

Советский районный суд Махачкалы продлил срок содержания под стражей Абубакара Ризванова до 13 мая. Ризванову не разрешают свиданий с близкими, сообщил его брат.

Как сообщал "Кавказский узел", редактор отдела религии дагестанского сайта "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также Кемал Тамбиев и Абубакар Ризванов арестованы по делу о финансировании терроризма. Ризванов указал, что следствие подает однотипные ходатайства о продлении срока содержания под стражей.

Сегодня на судебном заседании  в Советском районном суде Махачкалы присутствовали родные и друзья Ризванова, а также родственники других обвиняемых - Тамбиева и Гаджиева. Ризванов также присутствовал в зале заседания. Сторону обвинения представлял следователь Надир Телевов.

Брат Абубакара Ризванова Ризван Ризванов сообщил, что родственники не могут получить свидание с задержанным. "Следователь сказал, что не дают свидание, пока не закончится следствие", - пояснил Ризванов в комментарии "Кавказскому узлу".

Адвокат Ризванова Рафидин Курбанов заявил в комментарии "Кавказскому узлу", что решение суда было ожидаемым. Защита Ризванова намерена обжаловать вынесенное решение. Со слов адвоката, у его подзащитного нет претензий и жалоб на условия содержания, а также нет проблем с передачей ему посылок.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Верховный суд Дагестана отменил решение об аресте Кемала Тамбиева", "Абдулмумин Гаджиев назвал письмо из ФСБ давлением на суд", "Абубакар Ризванов заявил о нарушении судом своих прав".

Автор: Ильяс Капиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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