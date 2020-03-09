Заместитель главреда Черновика Магомед Магомедов на пикете в поддержку Гаджиева. Фото Ильяса Капиева для "Кавказского зула"

09 марта 2020, 19:20

Двенадцать пикетчиков в Махачкале потребовали освобождения Гаджиева

Родным Абдулмумина Гаджиева не дают свиданий с ним, сообщил во время пикета один из родственников журналиста.

Как писал "Кавказский узел", активисты в Махачкале еженедельно проводят серии одиночных пикетов с требованием прекратить уголовное преследование Абдулмумина Гаджиева. Последняя такая акция прошла в Махачкале 2 марта, её участниками стали 12 человек.

Редактор отдела религии дагестанского сайта "Черновик" Абдулмумин Гаджиев с июня 2019 года находится под арестом по делу о финансировании терроризма. Вины он не признает. Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова, указали участники онлайн-дискуссии на "Кавказском узле", состоявшейся 27 июня 2019 года. Подробнее о деле Гаджиева говорится в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Коллеги и друзья Абдулмумина Гаджиева сегодня вновь вышли на одиночные пикеты в поддержку арестованного журналиста. Акция проходила у комплекса зданий дагестанских управлений МВД и ФСБ. На месте проведения акций присутствовало более 20 человек, из них 12 приняли непосредственное участие в одиночных пикетах, сообщил корреспондент "Кавказского узла", побывавший на пикетах. 

Все участники пикета ощутили большую поддержку водителей, проезжавших мимо места проведения акции, рассказал заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. "Кто-то руку просто поднимает, а кто-то - сигналит. Очень много людей проезжало и поддерживало", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" он. 

Родственник Абдулмумина Гаджиева, пожелавший остаться неназванным, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что родным журналиста до сих пор не дают свиданий с ним. "Ситуация остаётся прежней. Свиданий не дают", - пояснил он. 

2 марта на отсутствие свиданий с сыном рассказала и мать журналиста Загидат Алиева. Следствие не разрешает свидания, ссылаясь на комментарии родных Гаджиева в соцсетях, ранее отметила женщина. "[Представитель следственных органов] сказал, что вы нас (следователей) грязью поливаете, и поэтому не дадим [свидание]", - пожаловалась она.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Суд принял сторону полиции в споре о задержаниях коллег Абдулмумина Гаджиева", "Коллеги Гаджиева напомнили махачкалинцам о деле журналиста", "Учредитель "Черновика" рассказал об интересе к статьям Абдулмумина Гаджиева".

Автор: Ильяс Капиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

09 марта 2020, 19:30

09 марта 2020, 18:53

09 марта 2020, 18:20

09 марта 2020, 17:32

  • Грузинские активисты вступились за журналистов "Аджара ТВ"

    Ведущая новостей Аджарского телевидения Теона Бакуридзе отстранена от эфира, это продолжило череду направленных на подавление свободы слова решений нового директора телеканала, заявил "Центр по обучению и мониторингу прав человека" и потребовал вернуть к работе уволенных сотрудников новостного отдела.

09 марта 2020, 16:30

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи