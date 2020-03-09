Двенадцать пикетчиков в Махачкале потребовали освобождения Гаджиева

09 марта 2020, 19:20

Родным Абдулмумина Гаджиева не дают свиданий с ним, сообщил во время пикета один из родственников журналиста.

Как писал "Кавказский узел", активисты в Махачкале еженедельно проводят серии одиночных пикетов с требованием прекратить уголовное преследование Абдулмумина Гаджиева. Последняя такая акция прошла в Махачкале 2 марта, её участниками стали 12 человек.

Редактор отдела религии дагестанского сайта "Черновик" Абдулмумин Гаджиев с июня 2019 года находится под арестом по делу о финансировании терроризма. Вины он не признает. Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова, указали участники онлайн-дискуссии на "Кавказском узле", состоявшейся 27 июня 2019 года. Подробнее о деле Гаджиева говорится в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Коллеги и друзья Абдулмумина Гаджиева сегодня вновь вышли на одиночные пикеты в поддержку арестованного журналиста. Акция проходила у комплекса зданий дагестанских управлений МВД и ФСБ. На месте проведения акций присутствовало более 20 человек, из них 12 приняли непосредственное участие в одиночных пикетах, сообщил корреспондент "Кавказского узла", побывавший на пикетах.

Все участники пикета ощутили большую поддержку водителей, проезжавших мимо места проведения акции, рассказал заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. "Кто-то руку просто поднимает, а кто-то - сигналит. Очень много людей проезжало и поддерживало", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" он.

Родственник Абдулмумина Гаджиева, пожелавший остаться неназванным, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что родным журналиста до сих пор не дают свиданий с ним. "Ситуация остаётся прежней. Свиданий не дают", - пояснил он.

2 марта на отсутствие свиданий с сыном рассказала и мать журналиста Загидат Алиева. Следствие не разрешает свидания, ссылаясь на комментарии родных Гаджиева в соцсетях, ранее отметила женщина. "[Представитель следственных органов] сказал, что вы нас (следователей) грязью поливаете, и поэтому не дадим [свидание]", - пожаловалась она.

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