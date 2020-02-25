Абдулмумин Гаджиев. Скриншот с видео Абдулмумина Гаджиева https://www.youtube.com/watch?v=qi3sehVgyls

25 февраля 2020, 03:17

Мать Гаджиева пожаловалась на отказ в свиданиях с сыном

Восемь человек стали участниками очередной серии пикетов в поддержку дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева. Следствие не разрешает свидания с Гаджиевым, ссылаясь на комментарии его родных в соцсетях, пожаловалась мать журналиста Загидат Алиева.

Как писал "Кавказский узел", активисты в Махачкале еженедельно проводят серию одиночных пикетов с требованием прекратить уголовное преследование Абдулмумина Гаджиева. Последняя такая акция прошла в Махачкале 17 февраля, участие в ней приняли более 20 человек.

Редактор отдела религии дагестанского сайта "Черновик" Абдулмумин Гаджиев с июня 2019 года находится под арестом по делу о финансировании терроризма. Вины он не признает. Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова, указали участники онлайн-дискуссии на "Кавказском узле", состоявшейся 27 июня 2019 года. Подробнее о деле Гаджиева говорится в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

24 февраля коллеги и друзья журналиста Абдулмумина Гаджиева провели серию одиночных пикетов в центре Махачкалы у комплекса зданий МВД и УФСБ Дагестана. Акция началась в 14.00 мск и продлилась в течении часа. В серии одиночных пикетов приняли непосредственное участие восемь человек, а на месте проведения пикета находились 10-15 человек, сообщает присутствовавший на акции корреспондент "Кавказского узла"

Сотрудники правоохранительных органов наблюдали за пикетчиками, но не препятствовали участникам.

Прохожие, увидев пикетчиков, останавливались и читали плакаты, которые они держали  в руках. Водители проезжающих мимо автомобилей выражали поддержку посредством длинного сигнала. 

Жительница Махачкалы Амина, проходившая мимо пикетирующих, поинтересовалась у коллег Абдулмумина Гаджиева новыми обстоятельствами дела, а также спросила сотрудников "Черновика", где можно приобрести футболки "Я/Мы Абдулмумин Гаджиев".

Корреспонденту "Кавказского узла" она сказала, что считает Гаджиева невиновным. По ее словам, такого же мнения придерживаются многие люди в ее окружении. О деле журналиста Амина узнала из соцсетей после того, как один из коллег Гаджиева выложил о нем информацию в своем профиле. После этого девушка стала интересоваться судьбой Гаджиева. 

На акции также присутствовала мать Абдулмумина Гаджиева Загидат Алиева. Она рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что следствие отказывает ей в свидании с сыном. По ее словам, представитель следственных органов отказался разрешить ей свидание с сыном, так как родственники Гаджиева, по его словам, "обливают следователей грязью", публикуя комментарии в социальных сетях. "Он сказал, что вы нас (следователей) грязью поливаете, и поэтому не дадим (свидание)", - пожаловалась она.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Участники пикета в поддержку Гаджиева указали на подавление свободы прессы", "Защита заявила о затягивании следствия по делу Гаджиева", "Коллеги Гаджиева указали на рост числа желающих поддержать журналиста".

Автор: Ильяс Капиев ; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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