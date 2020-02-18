Журналист Идрис Юсупов проводит пикет в Махачкале. 17 февраля 2020 года. Фото Ильяса Капиева для "Кавказского узла"

18 февраля 2020, 00:22

Коллеги Гаджиева напомнили махачкалинцам о деле журналиста

Друзья и коллеги журналиста Абдулмумина Гаджиева 17 февраля провели еженедельную серию пикетов у здания МВД и УФСБ Дагестана. На месте акции присутствовали более 20 человек, восемь из них стояли с плакатом в одиночном пикете.

Как писал "Кавказский узел", активисты в Махачкале еженедельно проводят серию одиночных пикетов с требованием прекратить уголовное преследование Абдулмумина Гаджиева. Последняя такая акция прошла в Махачкале 10 февраля. Статьи Гаджиева из СИЗО очень популярны, на них есть реакция властей, сообщил в тот же день учредитель "Черновика" Магди Камалов.

Редактор отдела религии дагестанского сайта "Черновик" Абдулмумин Гаджиев с июня 2019 года находится под арестом по делу о финансировании терроризма. Вины он не признает. Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова, указали участники онлайн-дискуссии на "Кавказском узле", состоявшейся 27 июня 2019 года. Подробнее о деле Гаджиева говорится в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Во время пикетов 17 февраля многочисленные прохожие, увидев пикетирующих, останавливались и вчитывались в содержание плаката, многие вступали в диалог с участниками акции. Параллельно участникам выражали поддержку и водители мимопроезжающих автомобилей посредством длинных сигнальных гудков, передает корреспондент "Кавказского узла". 

Пикеты в поддержку Абдулмумина Гаджиева привлекают внимание не только в республике, но и в других регионах, считает коллега арестованного журналиста Идрис Юсупов

Юсупов отметил, что интерес жителей Москвы к делу Абдулмумина Гаджиева возрос после того, как в его поддержку выступили журналисты федерального уровня.

По словам Юсупова, на данный момент инициативная группа ожидает решения Пятигорского суда в деле согласования более масштабного мероприятия в виде митинга. Он убежден, что на согласованный митинг в поддержку журналиста соберется большое количество дагестанцев. "Это ощущается по тому количеству положительных отзывов, которые получают участники пикета. Практически на каждом пикете поддержка людей, которые видят этот пикет, явная и заметная", - отметил Идрис Юсупов.

Заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов отметил, что материалы Гаджиева из СИЗО, публикуемые "Черновиком", - одни из самых популярных в Интернет-версии газеты. "Это одни из самых читаемых материалов", - отметил он. Со слов Магомедова, еженедельник продолжит печатать заметки своего арестованного сотрудника. 

Родные Абдулмумина Гаджиева до сих пор не могут добиться свидания с ним. Об этом корреспонденту "Кавказского узла" сообщил один из родственников журналиста. По его словам, после очередного посещения следственного управления мать Абдулмумина Гаджиева получила отказ на свидание. При этом следователь никак этот отказ не мотивировал, сообщил родственник. Он также заявил, что новый следователь обещал дать свидание матери Гаджиева и попросил ее прийти 18 февраля.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Участники пикета в поддержку Гаджиева указали на подавление свободы прессы", "Защита заявила о затягивании следствия по делу Гаджиева", "Коллеги Гаджиева указали на рост числа желающих поддержать журналиста".

Автор: Ильяс Капиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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