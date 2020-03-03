Коллеги Гаджиева отметили популярность его статей из заключения

03 марта 2020, 01:20

Арестованный по делу о финансировании терроризма дагестанский журналист Абудулмумин Гаджиев продолжает писать для газеты «Черновик». Популярность материалов Гаджиева говорит о заинтересованности читателей его делом, сообщил на акции протеста заместитель главного редактора еженедельника.

Как писал "Кавказский узел", активисты в Махачкале еженедельно проводят серию одиночных пикетов с требованием прекратить уголовное преследование Абдулмумина Гаджиева. Последняя такая акция прошла в Махачкале 24 февраля, её участниками стали восемь человек.

Редактор отдела религии дагестанского сайта "Черновик" Абдулмумин Гаджиев с июня 2019 года находится под арестом по делу о финансировании терроризма. Вины он не признает. Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова, указали участники онлайн-дискуссии на "Кавказском узле", состоявшейся 27 июня 2019 года. Подробнее о деле Гаджиева говорится в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Коллеги и друзья Абдулмумина Гаджиева провели 2 марта серию одиночных пикетов в поддержку арестованного журналиста. Акция началась днем у комплекса зданий дагестанских управлений МВД и ФСБ и длилась в течение часа, сообщил корреспондент «Кавказского узла», побывавший на пикетах.

Непосредственными участниками акции стали 12 человек, а всего на месте, где проводились пикеты - более 20 человек, передал корреспондент "Кавказского узла". Прохожие обращали внимание на пикетчиков и на плакат, который держали в руках участники акции. Водители проезжающих мимо автомобилей выражали поддержку пикетирующим посредством длинного сигнального гудка.

Количество участников и людей, пришедших поддержать одиночные пикеты 2 марта, стало больше, по сравнению с предыдущими акциями, заявил заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. Однако он затруднился ответить, по какой причине так происходит.

Магомедов также отметил, что статьи, которые Абдулмумин Гаджиев пишет, находясь в СИЗО, нашли очень большую популярность у читателей еженедельника. "Люди знают об этой проблеме. Они знают, что правда на нашей стороне. Они интересуются этим вопросом (вопросом преследования журналиста). Пока что наша борьба так продолжается", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" коллега Гаджиева.

В опубликованных на сайте "Черновика" материалах, подписанных автором Абдулмумином Гаджиевым, рассказывается о его журналистской деятельности, серия статей посвящена торговым отношениям согласно шариату, а также историческим справкам. Последний такой материал, опубликованный 28 февраля, собрал к 00.20 мск сегодня 1538 просмотров и 9 комментариев.

Одна из прохожих, представившаяся корреспонденту «Кавказского узла» Зухрой, не знала ни о личности Гаджиева, ни о его уголовном преследовании. "Первый раз узнала. Сейчас мимо шла и случайно увидела", - сообщила женщина.

Следствие не разрешило родным свиданий с Гаджиевым, пожаловалась на пикете мать арестованного журналиста Загидат Алиева. По ее словам, неоднократные обращения к следователям, ведущим дело ее сына, не увенчались успехом.

Адвокат Гаджиева Ахмед Ахмедов сообщил, что в последний раз видел своего подзащитного 2 марта. Со слов Ахмедова, у арестованного журналиста никаких жалоб и претензий на условия содержания нет.

Следствие не разрешает свидания с Гаджиевым, ссылаясь на комментарии его родных в соцсетях, ранее пожаловалась мать журналиста Загидат Алиева. "[Представитель следственных органов] сказал, что вы нас (следователей) грязью поливаете, и поэтому не дадим [свидание]", - пожаловалась она.

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