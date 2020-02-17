Причиной смерти Айка Асряна следствие назвало доведение до самоубийства

17 февраля 2020, 07:55

Дело о смерти военнослужащего по контракту Армии обороны Нагорного Крабаха Айка Асряна расследуется по статье о доведении до самоубийства, сообщил Следственный комитет.

Как писал "Кавказский узел", 14 февраля на оборонительном участке одной из воинских частей в Нагорном Карабахе, расположенной в восточном направлении, погиб военнослужащий по контракту Айк Асрян.

По факту гибели военнослужащего возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства (ч. 1 ст. 110-й УК Армении), сообщил 16 февраля со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета Армении "Спутник Армения".

21 января, депутаты парламента Армении единогласно приняли законопроект, согласно которому Уголовный кодекс страны дополняется особой статьей о доведении до самоубийства в армии. Если по уже имеющейся в УК статье о доведении до самоубийства виновному грозит до пяти лет заключения, то за то же преступление в армии предусматривается до 14 лет лишения свободы. По данным прокуратуры Армении, в 2019 году покончили с собой семь солдат армий Армении и Нагорного Карабаха. По данным прокуратуры Армении, в 2019 году покончили с собой семь солдат армий Армении и Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" также писал, что писал, что, по данным Минобороны Нагорного Карабаха, "при невыясненных обстоятельствах" 24 января в одной из воинских частей Армии обороны погибли рядовые Генри-Айк Закарян и Армен Месропян. 12 февраля военное ведомство также сообщило о том, что в воинских частях "при невыясненных обстоятельствах" были смертельно ранены солдаты Тигран Манвелян и Тигран Мхоян.