17 февраля 2020, 07:55

Причиной смерти Айка Асряна следствие назвало доведение до самоубийства

Дело о смерти военнослужащего по контракту Армии обороны Нагорного Крабаха Айка Асряна расследуется по статье о доведении до самоубийства, сообщил Следственный комитет.

Как писал "Кавказский узел", 14 февраля на оборонительном участке одной из воинских частей в Нагорном Карабахе, расположенной в восточном направлении, погиб военнослужащий по контракту Айк Асрян.

По факту гибели военнослужащего возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства (ч. 1 ст. 110-й УК Армении), сообщил 16 февраля со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета Армении "Спутник Армения".

21 января, депутаты парламента Армении единогласно приняли законопроект, согласно которому Уголовный кодекс страны дополняется особой статьей о доведении до самоубийства в армии. Если по уже имеющейся в УК статье о доведении до самоубийства виновному грозит до пяти лет заключения, то за то же преступление в армии предусматривается до 14 лет лишения свободы. По данным прокуратуры Армении, в 2019 году покончили с собой семь солдат армий Армении и Нагорного Карабаха.  По данным прокуратуры Армении, в 2019 году покончили с собой семь солдат армий Армении и Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" также писал, что писал, что, по данным Минобороны Нагорного Карабаха,  "при невыясненных обстоятельствах" 24 января в одной из воинских частей Армии обороны погибли рядовые Генри-Айк Закарян и Армен Месропян. 12 февраля военное ведомство также сообщило о том, что в воинских частях "при невыясненных обстоятельствах" были смертельно ранены солдаты Тигран Манвелян и Тигран Мхоян.

Примечание:

"Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 130 обстрелах за неделю", "Два карабахских солдата ранены в зоне конфликта", "Солдат погиб в Армении".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

17 февраля 2020, 06:56

17 февраля 2020, 05:59

17 февраля 2020, 05:00

17 февраля 2020, 04:01

17 февраля 2020, 03:02

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи