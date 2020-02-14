Контрактник погиб в Нагорном Карабахе

14 февраля 2020, 23:36

Военнослужащий по контракту Айк Асрян погиб от огнестрельного ранения, сообщило министерство обороны Нагорного Карабаха.

По данным ведомства, инцидент произошел сегодня около 19.00 часов по местному времени (18.00 мск) на оборонительном участке одной из воинских частей, расположенной в восточном направлении.

«Военнослужащий контрактной службы Армии обороны Айк Асрян, 1997 года рождения, погиб от огнестрельного ранения при неизвестных обстоятельствах», - приводит сегодня сообщение пресс-службы Минобороны Нагорного Карабаха "Спутник Армения".

Военное ведомство отмечает, что ведется следствие для выяснения обстоятельств инцидента, сообщили "Новости Армении".

В 2019 году 20 военнослужащих вооруженных сил Армении и Армии обороны Нагорного Карабаха погибли во время несения службы , еще 29 смертей не связаны с несением службы, информировала Генпрокуратура Армении. Число погибших военнослужащих по сравнению с 2018 годом сократилось на 22 процента, сообщило надзорное ведомство.

"Кавказский узел" также писал, что 19-летний военнослужащий Армии обороны Нагорного Карабаха, найденный 9 февраля без сознания в одной из воинских частей, умер в госпитале.