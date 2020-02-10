Срочник умер в одной из воинских частей Нагорного Карабаха

10 февраля 2020, 01:32

19-летний военнослужащий Армии обороны Нагорного Карабаха найден без сознания в одной из воинских частей. Он умер в госпитале.

Рядовой Валерий Петросян 2001 года рождения был найден в бессознательном состоянии 9 февраля в одной из воинских частей на южном направлении.

Его доставили в военный госпиталь, однако спасти срочника не удалось. Врачи зарегистрировали его смерть. Из-за чего погиб военный, пока не сообщается, информирует news.am.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 376 Уголовного кодекса Армении (халатное отношение к службе, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия).

Валерий Петросян был призван на службу в степанакертском военкомате, пишет "Спутник-Армения".

С 2010 года по 11 ноября 2019 года, по данным мониторинга Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, погибли 630 военнослужащих Армении и Нагорного Карабаха. В том числе, 381 случай приходится на небоевые потери. За этот период в армии совершено 88 самоубийств: девять случаев самоубийств зафиксировано в 2019 году, 11 - в 2018 году. Наибольшее количество самоубийств зарегистрировано в 2016 году - 13.

Ранее "Кавказский узел" также сообщал, что 30 января в одной из воинских частей Нагорного Карабаха погиб солдат-срочник. Его родные не поверили в версию следствия о самоубийстве и потребовали расследования. Трем сослуживцам погибшего предъявлено обвинение в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, которое привело к тяжким последствиям. 6 февраля сослуживцы были арестованы.