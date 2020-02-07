07 февраля 2020, 03:37

Арестованы сослуживцы погибшего в Нагорном Карабахе солдата

Трое сослуживцев погибшего в Нагорном Карабахе солдата Ваграма Авагяна арестованы по обвинению в неуставных отношениях. Несколько офицеров воинской части демобилизованы и понижены в звании.

Как писал "Кавказский узел", солдат-срочник погиб 30 января от огнестрельного ранения одной из воинских частей Нагорного Карабаха. Родные погибшего не поверили в версию следствия о самоубийстве и потребовали расследования. Обвинение в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, которое привело к тяжким последствиям, предъявлено трем сослуживцам умершего.

Участники дискуссии, состоявшейся 3 февраля в Ереване,  отметили, что в вооруженных силах Армении используются принципы уголовной среды и царит атмосфера безнаказанности.  Адвокат Хельсинкской ассоциации Армении Ара Карагезян отметил, что в случае с Ваграмом Авагяном виновны не только сослуживцы погибшего, но и командиры.

Сослуживцы Авагяна Давид Мовсесян, Хачик Гаспарян и Спартак Аветисян арестованы, сообщили 6 февраля корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Следственного комитета Армении.

По итогам служебного расследования ряд старших офицеров воинской части, в которой погиб срочник, уволены и понижены в звании, сообщила сегодня пресс-служба Армии обороны Нагорного Карабаха.

Заместитель командира воинской части по работе с личным составом и командир дивизиона уволены в запас. Еще несколько старших офицеров, в том числе, командир воинской части и его заместители, получили строгие дисциплинарные взыскания, некоторые из них понижены в звании, следует из сообщения.

С 2010 года по 11 ноября 2019 года, по данным мониторинга Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, погибли 630 военнослужащих Армении и Нагорного Карабаха. В том числе, 381 случай приходится на небоевые потери. За этот период в армии совершено 88 самоубийств:  девять случаев самоубийств зафиксировано в 2019 году, 11 - в 2018 году. Наибольшее количество самоубийств зарегистрировано в 2016 году - 13.

"Кавказский узел" писал ранее, что 21 января парламент Армении принял законопроект о внесении в УК статьи о доведении до самоубийства в армии. Максимальное наказание за это преступление выросло с 5 до 14 лет

Примечание:

"Прокуратура Армении насчитала 49 погибших в 2019 году военнослужащих", "Родные Ваграма Авагяна потребовали не признавать его смерть суицидом", "Контрактник погиб в Нагорном Карабахе".

Автор: Тигран Петросян, Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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