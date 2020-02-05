05 февраля 2020, 20:03

Трое сослуживцев Ваграма Авагяна стали обвиняемыми по делу о его смерти

Следствие сегодня предъявило обвинение в неуставных отношениях еще двум сослуживцам погибшего в Нагорном Карабахе солдата Ваграма Авагяна, и число обвиняемых по делу выросло до трех.

Как писал "Кавказский узел", солдат-срочник Ваграм Авагян 30 января погиб от огнестрельного ранения в воинской части Нагорного Карабаха. Следственный комитет Армении сообщил, что задержаны три сослуживца Авагяна. Родные солдата-срочника провели акцию протеста, на которой потребовали признать его смерть убийством. Следком Армении 4 февраля сообщил, что сослуживцу Авагяна Давиду Мовсесяну предъявлено обвинение по статье "Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими.., повлекшее тяжкие последствия по неосторожности" (ч.3 ст.359 УК Армении).

По делу о гибели солдата-срочника Ваграма Авагяна предъявлено обвинение еще двоим его сослуживцам. Всего в рамках данного дела обвинение по ч.3 ст.359 УК Армении предъявлено трем сослуживцам умершего, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Следственного комитета Армении Наира Арутюнян.

Арутюнян добавила, что следователь представил ходатайство в суд об аресте обвиняемых.

В вооруженных силах укоренились принципы уголовной среды и атмосфера безнаказанности, которые способствуют неуставным отношениям, указали участники дискуссии, состоявшейся 3 февраля в Ереване.

Отметим, что 21 января парламент Армении единогласно принял законопроект о внесении в Уголовный кодекс особой статьи о доведении до самоубийства в армии. Максимальное наказание за это преступление выросло с 5 до 14 лет. Прокуратура Армении насчитала в 2019 году семь случаев доведения до самоубийства в армиях Армении и Нагорного Карабаха.

Примечание:

"Следствие сочло самоубийством смерть солдата в Нагорном Карабахе", "Солдат погиб в Армении", "Армянские депутаты одобрили меры против суицидов в армии".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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