04 февраля 2020, 19:31

Карабахский солдат обвинен в причастности к гибели Ваграма Авагяна

Сослуживцу срочника Ваграма Авагяна, погибшего в воинской части Армии обороны Нагорного Карабаха, предъявлено обвинение в неуставных отношениях.

Как информировал "Кавказский узел", солдат-срочник Ваграм Авагян (также упоминается в СМИ как Авакян) 30 января погиб от огнестрельного ранения в воинской части Армии обороны Нагорного Карабаха. Следственный комитет Армении сообщил, что задержаны три сослуживца Авагяна. Родные солдата-срочника провели акцию протеста, на которой потребовали не признавать его смерть суицидом.

В вооруженных силах укоренились принципы уголовной среды и атмосфера безнаказанности, которые способствуют неуставным отношениям, указали участники дискуссии, состоявшейся 3 февраля в Ереване.

Сослуживцу Ваграма Авагяна Давиду Мовсесяну предъявлено обвинение по "Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, повлекшие тяжкие последствия по неосторожности", сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Следственного комитета Армении Наира Арутюнян. По этой статье Мовсесяну грозит до восьми лет заключения.

По словам Арутюнян, следователь представил ходатайство в суд ходатайство об аресте Мовсесяна, решение о мере пресечения еще не принято.

Ранее, 21 января, парламент Армении единогласно принял законопроект о внесении в Уголовный кодекс особой статьи о доведении до самоубийства в армии. Максимальное наказание за это преступление выросло с 5 до 14 лет. Прокуратура Армении насчитала в 2019 году семь случаев доведения до самоубийства в армиях Армении и Нагорного Карабаха.

Примечание:

"Следствие сочло самоубийством смерть солдата в Нагорном Карабахе", "Солдат погиб в Армении", "Армянские депутаты одобрили меры против суицидов в армии".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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