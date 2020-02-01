Двое альпинистов эвакуированы с Эльбруса

01 февраля 2020, 22:40

Спасатели доставили альпинистов на поляну "Азау", от дальнейшей помощи они отказались, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", спасатели начали сегодня поиски двух альпинистов на горе Эльбрус, одному из которых стало плохо на высоте 5200 метров.

Альпинисты - гражданин России из Москвы и гражданин Индии - были эвакуированы на поляну "Азау". Там они отказались от дальнейшей помощи, сообщило ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Эльбрус - это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус привлекает внимание альпинистов и горнолыжников всего мира, говорится в справке "Кавказского узла" "Эльбрус - патриарх кавказских гор".