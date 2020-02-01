01 февраля 2020, 22:40
Двое альпинистов эвакуированы с Эльбруса
Спасатели доставили альпинистов на поляну "Азау", от дальнейшей помощи они отказались, сообщило МЧС.
Как писал "Кавказский узел", спасатели начали сегодня поиски двух альпинистов на горе Эльбрус, одному из которых стало плохо на высоте 5200 метров.
Альпинисты - гражданин России из Москвы и гражданин Индии - были эвакуированы на поляну "Азау". Там они отказались от дальнейшей помощи, сообщило ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
Эльбрус - это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус привлекает внимание альпинистов и горнолыжников всего мира, говорится в справке "Кавказского узла" "Эльбрус - патриарх кавказских гор".
"Спасатели нашли тело пропавшего альпиниста на Эльбрусе", "Пропавшие в Кабардино-Балкарии туристы вышли на связь", "Альпинист из Австралии эвакуирован с Эльбруса".
01 февраля 2020, 23:48
-
Оппозиция указала на бесчеловечные условия содержания активистов под стражей в Азербайджане
Аресты оппозиционеров по административным делам в Азербайджане участились, а условия содержания активистов под стражей бесчеловечны, считает оппозиционный Национальный совет демократических сил. Эту точку зрения разделяют и правозащитники.
01 февраля 2020, 23:30
-
Застройщик трех жилых комплексов в Краснодаре признан банкротом
Суд признал несостоятельной строительную компанию "Юг-Стройка", учредитель которой Антон Остринский объявлен в международный розыск по обвинению в мошенничестве.
01 февраля 2020, 21:41
-
Азербайджанский активист пожаловался на давление силовиков после задержания
Активист "Настоящего социалистического движения" Энвер Джалилов был задержан в Баку за расклеивание плакатов с призывами к бойкоту парламентских выборов. Спустя сутки его отпустили после назначения штрафа. Силовики опровергли его слова о давлении.
01 февраля 2020, 20:45
-
Резонанс от спектакля в Майкопе выявил проблемы с восприятием сатиры у адыгов
Премьера спектакля «Бунт невесток» в Национальном театре Адыгеи вызвал споры среди зрителей. Критики увидели в постановке подрыв адыгских национальных ценностей, а режиссер заявил о сатире, которую заслуживает общество. Спектакль продолжает адыгскую традиционную смеховую культуру, отметила историк Наима Нефляшева. Актерам надо поработать над адыгейским языком, указала филолог Раиса Унарокова.
01 февраля 2020, 20:03
-
Альпинистам потребовалась помощь в горах Кабардино-Балкарии
Спасатели начали поиски двух альпинистов на горе Эльбрус, одному из которых стало плохо.
-
01 февраля 2020, 23:30
Застройщик трех жилых комплексов в Краснодаре признан банкротом
-
01 февраля 2020, 15:11
Новый парк в Урус-Мартане получил имя Ахмата Кадырова
-
01 февраля 2020, 11:05
Ростовчанин сообщил суду о возгораниях перед крупным пожаром на Театральном спуске
-
01 февраля 2020, 09:32
Драка в горсовете Тбилиси привела к уголовному преследованию четырех депутатов
-
01 февраля 2020, 06:21
ПАСЕ призвала власти Армении снизить давление на Конституционный суд
-
01 февраля 2020, 01:32
Суд подтвердил приговор уроженцу Волжского по делу о беспорядках в Москве
-
01 февраля 2020, 20:03
Альпинистам потребовалась помощь в горах Кабардино-Балкарии
-
01 февраля 2020, 18:11
Проезд по Транскаму открыт
-
01 февраля 2020, 17:011
Землетрясение в Азербайджане ощутили жители Армении
-
01 февраля 2020, 16:01
Трое махачкалинцев осуждены за похищение человека
-
01 февраля 2020, 14:47
Суд оставил на свободе главного акушера Армении
-
01 февраля 2020, 14:11
Пять человек стали жертвами ДТП в Кабардино-Балкарии
-
01 февраля 2020, 12:193
Нагорный Карабах насчитал 200 обстрелов за неделю
-
01 февраля 2020, 10:12
Закрыто движение по Транскаму
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
01 февраля 2020, 23:48
Оппозиция указала на бесчеловечные условия содержания активистов под стражей в Азербайджане
-
01 февраля 2020, 23:30
Застройщик трех жилых комплексов в Краснодаре признан банкротом
-
29 января 2020, 14:141
Гаспар Авакян
-
01 февраля 2020, 11:21
Женский взгляд из НальчикаГде крыша дома сироты?
-
29 января 2020, 18:38
Женский взгляд из НальчикаБездомный Сергей Каменев нашел приют в католическом приходе 1
-
27 января 2020, 16:08
Женский взгляд из НальчикаЖильцов общежития в Нейтрино могут превратить в бомжей? 3
-
26 января 2020, 09:51
Женский взгляд из НальчикаДети-инвалиды. Как живется их мамам. 7
-
20 января 2020, 15:56
Женский взгляд из Нальчика«Благодарность» врачу как обязанность 6
-
31 января 2020, 18:18
Свадьба, похороны и кредит
-
29 января 2020, 12:174
Мода на извинения: от Чечни до самых окраин
-
01 февраля 2020, 20:57Жители п. Лазаревское 10 лет пытаются решить вопрос реконструкции футбольного поля
-
01 февраля 2020, 18:42Житель г. Сочи борется в суде с самостроем
-
31 января 2020, 21:54Кризисный центр для женщин выселяет своих подопечных
-
31 января 2020, 12:56Премьера спектакля в Национальном театре Адыгеи вызвала бурные споры в соцсетях
-
31 января 2020, 00:57В Нальчике пройдет вечер памяти посвященный Юрию Хамзатовичу Калмыкову
-
30 января 2020, 21:45
Жертв вооруженного конфликта в Карачаево-Черкесии в IV квартале 2019 года не было
-
30 января 2020, 21:35
В Чечне обошлось без жертв вооруженного конфликта в IV квартале 2019 года