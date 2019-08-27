Пропавшие в Кабардино-Балкарии туристы вышли на связь

27 августа 2019, 21:29

Два альпиниста, на поиски которых вышли спасатели, живы и продолжают движение по своему маршруту, сообщило МЧС Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" писал, что сегодня спасатели отправились на поиски двух туристов из Москвы и Ялты, пропавших в ущелье Безенги. Попытка обнаружить их с вертолета не удалась.

Вечером поиски альпинистов были приостановлены, но к 20.27 мск они сами вышли на связь. "Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Альпинисты продолжают движение по своему маршруту", - говорится в сообщении на сайте управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

"Вышли на связь и сообщили, что живы-здоровы, их рация вышла из строя, а в 20.00 мск они подошли к другой группе и связались с лагерем", - процитировал директора альпинистского лагеря "Безенги" Алия Анаева ТАСС.