27 августа 2019, 21:29

Пропавшие в Кабардино-Балкарии туристы вышли на связь

Два альпиниста, на поиски которых вышли спасатели, живы и продолжают движение по своему маршруту, сообщило МЧС Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" писал, что сегодня спасатели отправились на поиски двух туристов из Москвы и Ялты, пропавших в ущелье Безенги. Попытка обнаружить их с вертолета не удалась.

Вечером поиски альпинистов были приостановлены, но к 20.27 мск они сами вышли на связь. "Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Альпинисты продолжают движение по своему маршруту", - говорится в сообщении на сайте управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

"Вышли на связь и сообщили, что живы-здоровы, их рация вышла из строя, а в 20.00 мск они подошли к другой группе и связались с лагерем", - процитировал директора альпинистского лагеря "Безенги" Алия Анаева ТАСС.

Примечание:

"На грузинское село сошел оползень", "Двое туристов из Латвии эвакуированы с занесенного снегом перевала в Грузии", "Через пункт пропуска "Верхний Ларс" временно закрыто движение автомобилей".

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