Альпийский луг в ущелье Безенги. КБР. Фото Марзият Холаевой для "Кавказского узла"

27 августа 2019, 18:24

Два туриста пропали в горах Кабардино-Балкарии

Спасатели Эльбрусского отряда вышли на поиск двух альпинистов, пропавших в ущелье Безенги.

Информация об исчезновении двух туристов в Черекском районе поступила сегодня. Альпинисты, один из которых приехал из Москвы, а другой из Ялты, регистрировали свой маршрут в альплагере "Безенги".

Вертолет Ми-8 облетел места, где, как предполагается, находятся пропавшие, но найти их с воздуха не удалось. После этого двое спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда пешком отправились на гору Крукмол, сообщило на своем сайте управление МЧС по Кабардино-Балкарии в 15.10 мск.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 25 августа в Чегемском ущелье погиб турист, занимавшийся роупджампингом.

Примечание:

"Спасатели обнаружили в горах Грузии двух пропавших туристов", "Альпинист из Одессы травмировался при сходе лавины в Приэльбрусье", "Личность погибшего на Эльбрусе альпиниста из Крыма установлена".

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