27 августа 2019, 18:24
Два туриста пропали в горах Кабардино-Балкарии
Спасатели Эльбрусского отряда вышли на поиск двух альпинистов, пропавших в ущелье Безенги.
Информация об исчезновении двух туристов в Черекском районе поступила сегодня. Альпинисты, один из которых приехал из Москвы, а другой из Ялты, регистрировали свой маршрут в альплагере "Безенги".
Вертолет Ми-8 облетел места, где, как предполагается, находятся пропавшие, но найти их с воздуха не удалось. После этого двое спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда пешком отправились на гору Крукмол, сообщило на своем сайте управление МЧС по Кабардино-Балкарии в 15.10 мск.
Ранее "Кавказский узел" писал, что 25 августа в Чегемском ущелье погиб турист, занимавшийся роупджампингом.
"Спасатели обнаружили в горах Грузии двух пропавших туристов", "Альпинист из Одессы травмировался при сходе лавины в Приэльбрусье", "Личность погибшего на Эльбрусе альпиниста из Крыма установлена".
27 августа 2019, 19:35
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Дело бывшего министра образования Дагестана передано в московский суд
Верховный суд России постановил направить в Лефортовский суд Москвы дело бывшего главы Минобразования Дагестана Шахабаса Шахова. Вместе с ним по делу о растрате при строительстве школы проходят трое обвиняемых, в том числе дочь министра.
27 августа 2019, 18:57
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Два ребенка умерли в Дагестане после игр с розеткой
Родители двух мальчиков, погибших дома после игр вблизи электрической розетки, скрыли их смерть от врачей и полиции, сообщили в МВД Дагестана.
27 августа 2019, 17:53
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Осужденный по делу о пытках в ингушском центре «Э» этапирован в СИЗО
Бывший начальник отдела МВД по Сунженскому району республики Магомед Беков, осужденный по делу пытках в ингушском центре «Э», этапирован в СИЗО, сообщили адвокаты потерпевших. Второй осужденный по делу, начальник республиканского центра "Э" Тимур Хамхоев, подал в суд заявление об УДО.
27 августа 2019, 17:20
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Аналитики указали на рост кавказофобии после конфликта в Краснодаре
В перестрелке между уроженцами Чечни и Дагестана в Краснодаре не просматривается мотивов межнациональной вражды, но такие инциденты неизбежно ухудшают в России отношение к выходцам из регионов Северного Кавказа, прокомментировали конфликт опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.
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27 августа 2019, 17:201
Аналитики указали на рост кавказофобии после конфликта в Краснодаре
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27 августа 2019, 19:35
Дело бывшего министра образования Дагестана передано в московский суд
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27 августа 2019, 18:57
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-
27 августа 2019, 17:53
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-
27 августа 2019, 17:14
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